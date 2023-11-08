أمريكا تبرر لإسرائيل قصف مستشفيات غزة، تعرف على ما قاله كيربي للصحفيين

برر منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة.

قصف المستشفيات في غزة

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية للصحفيين ردا على سؤال حول نظرة أمريكا للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال وجود أنفاق تستخدمها "حماس" تحتها: "عندما تقاتل في مناطق مدنية، عليك اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بهدفك".

العملية البرية في غزة، من جهة أخرى كشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، حقيقة مطامع الكيان الصهيوني في السيطرة على قطاع غزة حال نجح في القضاء على حركة حماس.

حكم غزة

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي خلال تصريح نقلته “وول ستريت جورنال”: لا نريد حكم غزة أو فرض إدارة مدنية في القطاع.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، استهداف واغتيال عدد كبير من قادة حماس ممن كان لهم دور في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

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نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني



وأضاف نتنياهو، نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية وهاجمنا أهدافا عدة لحزب الله، وإذا اختار حسن نصر الله، الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره والثمن سيكون حياته.



شرط وقف إطلاق النار في غزة



ولفت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن في غزة.



رسالة نتنياهو للعالم



وتابع: نعمل علي المستوى السياسي لتقديم الدعم للجيش من أجل استمرار العمليات العسكرية، ونقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي.



مناطق حماس في غزة



وزعم “نتنياهو”: وصلنا إلي أماكن لم تتوقع حماس أن نصل إليها، ونطالب سكان غزة التوجه إلى الجنوب ولن نوقف إطلاق النار ولن ندخل الوقود قبل إطلاق سراح المختطفين.

العملية البرية في غزة، زعم بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في إسرائيل، أن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعد القضاء عليها.



استمرار جيش الاحتلال في حربه على غزة



وتابع بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي له فى تل أبيب مساء أمس: مستمرون في القتال ولا نوافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المختطفين.



استخلاص جيش الاحتلال العبر