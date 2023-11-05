الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل دخول مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر

وأكّدت مصادر رسمية مصرية لوكالة «رويترز» أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ أمس السبت. 

وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي مفاوضات بشأن الرهائن؛ بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية.

 

ممارسات إبادة جماعية

 

وقال الوزير القطري: إن الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بحسب وكالة فرانس برس.
 


العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة

 

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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هجوم هو الأقوى على مر التاريخ


وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200. وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية: إسرائيل تفرض صعوبات لوجستية تعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

استهداف النساء والأطفال، إبادة جماعية للفلسطينيين داخل قطاع غزة بنيران الاحتلال ( انفوجراف)

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غزة فلسطين رفح مصر

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