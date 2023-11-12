أوروبا تنقلب على إسرائيل، سر تغير موقف دول القارة العجوز من عدوان الاحتلال على غزة

العدوان على غزة، شهد الموقف الأوروبي تغير كبير إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في ظل المظاهرات العارمة التي شهدتها العواصم الأوروبية للضغط على القادة من أجل إدانة الاحتلال.

تغير موقف قادة أوروبا من العدوان على غزة

ومن ضمن القادة الذين غيروا موقفهم إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي اعترف وبشكل رسمي بعدم شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة.

المظاهرات الداعمة لفلسطين، فيتو

تصريحات ماكرون تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

وأدان الرئيس الفرنسي، ماكرون، العدوان الإسرائيلي على قطاع مطالبًا بوقف العدوان على القطاع في أسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن العدوان الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال في قطاع غزة، ولا مشروعية له، داعيًا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

المظاهرات الداعمة لفلسطين، فيتو

وتسببت تصريحات ماكرون في خلاف بين إسرائيل وفرنسا، وهو ما ظهر صراحة في تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الذي اتهم ماكرون بارتكاب خطأ فادح.

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أوروبا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته اتهم رئيس الوزراء النرويجي دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ومخالفة للقانون الدولي في العدوان الغاشم ضد قطاع غزة.

المظاهرات الداعمة لفلسطين، فيتو

وأعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، أن القصف الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة يعد انتهاكا لقانون الحرب الدولي، وللمدنيين الحق في الحماية ويجب إدانة انتهاكات قانون الحرب الدولي كافة.

الأوضاع في غزة مروعة بسبب القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي فى قصفها على قطاع غزة، الذي تسبب في تسوية إلى أحياء بالأرض ونتج عنه قتل آلاف الفلسطينيين.

🚨#BREAKING: Counter protestors have broke through police lines and entered Parliament square in London: Riot police are completely outnumbered; The pro Palestine group will also arrive here in a few hours. pic.twitter.com/xGXPqLU5gT — World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 11, 2023

ووصف وزير خارجية النرويج، الأوضاع في قطاع غزة بـ "مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان، وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة

وذكر إسبن بارث إيدي، أن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف إسرائيل لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر بوضوح مخالفة جسيمة من منظور القانون الإنساني الدولي.

المظاهرات الداعمة لفلسطين، فيتو

وأضاف وزير الخارجية النرويجي: هذا ليس مهمًا من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضًا لأنه سيأتي وقت يتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية.

النرويجيون غير قادرين على المغادرة من غزة

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، قال فى وقت سابق، إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ.

المظاهرات الداعمة لفلسطين، فيتو

وأضاف الرئيس النرويج، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وظهر التغير الواضح في مواقف القادة الأوروبيين إزاء الضغوط التي تعرضون لها جراء المظاهرات العارمة التي حدثت في بلادهم والتي طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وخرج آلاف الأوروبيون، في مظاهرات حاشدة دعما للفلسطينيين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويأتي ذلك ردًّا على الرواية الإسرائيلية المزيفة التي تروج للدعم الأوروبي في الحرب على القطاع.

🇵🇸🚨Live from Brussels Belgium demonstration in solidarity with #Gaza and against the ongoing aggression against Gaza.



📢It's a palestine march not a hate march. #Gaza #CeasefireInGazaNOW pic.twitter.com/Bwi57BtFS3 — The International Times✴️ (@TIMES_INT) November 11, 2023

وشهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية خروج مظاهرات دعمًا للفلسطينيين وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدين الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.

خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

ففي العاصمة البريطانية لندن اندلعت تظاهرة في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.

وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين

وبدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.

ومن جهتها ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".



كما أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مجموعة كبيرة من نشطاء اليمين المتطرف، وسط العاصمة لندن، خططوا لمهاجمة المشاركين في المسيرة الحاشدة الداعمة لدولة فلسطين المحتلة، والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال فى غزة.

اعتقال مجموعة من اليمينيين في لندن

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه تم اعتقال 82 شخصا في شارع تاشبروك بيمليكو، لمنع الإخلال بالسلامة.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كان هؤلاء أعضاء في مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الخاضعين للمراقبة والذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج الرئيسي المؤيد لفلسطين".

وشددت الشرطة البريطانية على أنها "ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة لتجنب الاضطرابات التي من المحتمل أن تحدث في هذه الحالة".

وفي وقت سابق، منعت الشرطة أيضا مجموعة كبيرة من النشطاء اليمينيين في شارع بريدج، الذي يقع على طول طريق المسيرة التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

تظاهرات بروكسل تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وتجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

تظاهرات في ألمانيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين أمس السبت تجمعات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ورصدت تقارير إخبارية مقاطع مصورة حشود ضخمة تجوب الشوارع في ألمانيا تضامنًا مع الفلسطينيين، ورفضا للإبادة الجماعية داخل قطاع غزة.

مظاهرات داعمة للفلسطينيين في فرنسا

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وقد انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين انطلاق التظاهرة من ساحة النصر في مدينة بوردو.