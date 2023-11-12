إسرائيل تستعين بعلماء آثار للتنقيب عن رفات قتلاها في هجوم حماس

يتولى عالم الآثار الإسرائيلي موشيه عجمي، الذي كان يعمل حتى الشهر الماضي على بقايا بشرية يعود تاريخها إلى قرون أو آلاف السنين، مهمة صعبة تتمثل في إيجاد وفحص رفات أشخاص قتلوا في هجوم حماس في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.

التنقيب عن الموتى بدلا من الآثار

وقال عجمي، عالم الآثار ونائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية، إنه "يعمل عالم الآثار عادة في الخلاء، في الهواء الطلق ونقوم بالتنقيب عن الآثار ويبتسم الجميع".

ولكن في هذه المهمة، التي تختلف تمامًا عن أي شيء طوال حياته المهنية الممتدة ثلاثة عقود، يجوب مع فريقه المنازل المحترقة في الكيبوتسات، ولا سيما في نير عوز القريب جدا من الحدود مع قطاع غزة، حيث قضى نحو 30 شخصًا واحتجز نحو 70 آخرين رهائن.

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وقُتل حوالي 1200 شخص، يقول مسؤولون إن معظمهم من المدنيين، في الهجوم، الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر دموية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وخفضت السلطات الإسرائيلية حصيلة الضحايا إلى 1200 قتيل، الجمعة الماضية بعدما تحدثت في البداية عن 1400، وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء بعدما تبيّن أن العديد من الجثث تعود إلى مقاتلين من حماس.

وبعد الهجوم، سرعان ما بدأت الشرطة ومنظمة "زاكا" المتخصصة في جمع الرفات البشري، عملية تحديد الهوية المعقدة للغاية، وقامتا بتمشيط الكيبوتسات المدمرة في جنوب البلاد.