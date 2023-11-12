الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استهداف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

غزة الآن، استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة للأونروا تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

كما يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنص كل من يتحرك في مستشفى الشفاء، وذلك وسط استمرار قصف واشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، وفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى خلال الليل.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة “إكس”.

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كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.

العمليات العسكرية 

 من جانب آخر أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس  الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس"، مضيفا بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".

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