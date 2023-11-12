رسوم وإجراءات اختيار المقعد على متن الطائرة

سواء كنت تحب الجلوس بجوار النافذة، أو تفضل مقعد الممر، أو ترغب في مساحة إضافية للأقدام، تقدم مصر للطيران لضيوفها خدمة اختيار المقاعد المسبق على رحلاتها سواء مجانا أو برسوم إضافية على الرحلات الدولية، وذلك عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.

مقاعد الطائرة

لتحديد مقعدك المفضل، قم باستعراض الحجز الخاص بك ثم حدد المقعد المطلوب وقم باستكمال عملية الدفع، لا تنس إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع وتأكد من اصطحاب إيصال مقعدك وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص بك إلى المطار.

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يمكنك اختيار مقعدك المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية أثناء الحجز أو بعد الحجز، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:

السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.

السفر على درجة رجال الأعمال

أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer

أثناء إجراءات إنهاء السفر.

ويتوفر اختيار المقعد مقابل رسوم للعملاء المسافرين في الدرجة السياحية الدولية باستثناء فئة الأسعار المرنة Y & B.

وتبدأ أسعار حجز المقاعد من 10 دولارات وحتى 40 دولارا.

وفي سياق آخر اختتمت مصر للطيران مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM، والذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر بلندن.

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلى ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

كما تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن وflight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن وSaga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى مصر.

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.

وقام قطاع السياحة (الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى آسيا وإفريقيا.