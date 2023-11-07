لليوم الثاني على التوالي، مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

واصلت مصر للطيران اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في معرض سوق السفر العالمى WTM المقام فى لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلى ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

مصر للطيران

كما تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن وflight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن وSaga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى مصر.

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فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ عمرو عدوى رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة إنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران في لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.