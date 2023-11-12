5 تحذيرات من القابضة للكهرباء للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

تشهد عدة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، تساقط الأمطار الرعدية الخفيفة والمتوسطة، وانخفاضا في درجات الحرارة وارتفاع حدة الشبورة المائية، حيث تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

نصائح القابضة للكهرباء للمواطنين للتعامل مع سقوط الأمطار

وحذر الشركة القابضة لكهرباء مصر من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتعرض بعض المحافظات والمناطق لحالات سقوط الأمطار والسيول ويلزم على الأشخاص اتباع بعض الإرشادات أثناء سقوط الأمطار وخلال التعامل مع مهمات الكهرباء، ومنها:

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الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو الاقتراب منها إذا لاحظ الشخص وجودها.

عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

التواصل مع الشركة للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، وإبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأية مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد مشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء.

كما تكون الأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار علي المحافظات

وأوضحت الأرصاد أنه سيكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية على بعض المناطق على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية حيث تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.



كما قالت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد.