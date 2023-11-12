تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 410 شاحنات و53 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 181 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 229 شاحنة و13 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين الحرية ودليلة.

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كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 866 راكبا بموانيها.