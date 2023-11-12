الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

صن داونز والوداد،فيتو
صن داونز والوداد،فيتو

نهائي الدوري الأفريقي، يستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، اليوم الأحد، في إياب نهائي الدوري الأفريقي بنسخته الأولى.

وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب لنهائي الدوري الأفريقي على صن داونز 2-1، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويدير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد.

Advertisements

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة صن داونز ضد الوداد، في الثالثة عصرا، اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وبي إن سبورتس.

صن داونز يفتح المدرجات مجانا للجماهير 

وأصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي:" دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر تأهل صن داونز إلى نهائي دوري السوبر الافريقي بعدما تخطى عقبة الأهلي في دور قبل النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي 

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولي بعدما تأهل الثنائي علي حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.


الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)


3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)


1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي


1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي 

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

مباريات الأسبوع، مصر أمام جيبوتي.. صن داونز مع الوداد.. البرازيل ضد كولومبيا (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

نهائي الدوري الإفريقي صن داونز الوداد المغربي مباراة صن داونز ضد الوداد موعد مباراة صن داونز ضد الوداد صن داونز الجنوب افريقي

مواد متعلقة

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

مباريات الأسبوع، مصر أمام جيبوتي.. صن داونز مع الوداد.. البرازيل ضد كولومبيا (إنفوجراف)

على طريقة مباراة الأهلي، صن داونز يفتح المدرجات مجانا لجماهيره أمام الوداد

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

5 تحذيرات من القابضة للكهرباء للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

أوروبا تنقلب على إسرائيل، سر تغير موقف دول القارة العجوز من عدوان الاحتلال على غزة

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة (صور)

الأرصاد: تدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

أسباب اختلاف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية