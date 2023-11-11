موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الوداد المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، في إياب نهائي الدوري الأفريقي بنسخته الأولى.

وكان الوداد قد فاز في مباراة الذهاب لنهائي الدوري الأفريقي على صن داونز 2-1، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويدير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد.

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موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة صن داونز ضد الوداد، في الثالثة عصرا، غدا الأحد، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وبي إن سبورتس.

صن داونز يفتح المدرجات مجانا للجماهير

وأصدر نادي صن داونز بيانا رسميا يفيد بفتح مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا مجانا للجماهير في مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وجاء بيان صن داونز عبر الصفحة الرسمية على تويتر كالتالي:" دخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، واستدعاء الأمة الصفراء مرة أخيرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، دعونا نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا با ستايل.

وأشار النادي الجنوب إفريقي إلى أن المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مساءًَ، ويجب على المشجعين الحصول على تذكرة المباراة للدخول.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

وتقابل الوداد وصن داونز 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.