موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الانجليزي، يلتقي مانشستر سيتي، مع تشيلسي علي ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي علي بورنموث بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، أما تشيلسي فحقق فوزا كبيرا على توتنهام بنتيجة 4-1.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يمتلك تشيلسي 15 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تنطلق موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي



تذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD 1.

تحدث مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، عن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أيام من فوز تشيلسي على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف.

مدرب تشيلسي يتحدث عن مانشستر سيتي

وسئل بوكيتينو في مؤتمر صحفي، عما إذا كان السيتي أفضل فريق في أوروبا، فأجاب: "بالنسبة لي، إنه أفضل فريق، وأفضل طاقم تدريب، وأفضل مدير، إنه أفضل أو أحد أفضل المنظمات الكروية في العالم".

وأضاف: "عندما تظهر النتائج، فهذا لأنك تفعل الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بشكل جيد حقا. سيكون تحديا، نريد التنافس ضدهم، وأعتقد أننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، هي 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا".



وعما إذا كان تشيلسي الأقل حظوظا في مباراة الأحد، قال بوكيتينو: "لا نشعر أبدا أننا الأقل حظا، عندما تكون تشيلسي فإنك تشعر وكأنك تشيلسي، ذهبنا يوم الإثنين إلى توتنهام وأنهينا المباراة 4-1، وأظهرنا أن لدينا شخصية وموهبة للتنافس والقتال مع أفضل الأندية في إنجلترا".

وعلق بوكيتينو على استبعاد رحيم سترلينج مجددا من قائمة المنتخب الإنجليزي: "من الصعب التحدث لأنني لا أريد أن أقول أي شيء ضد القرار، وأحترمه. ليس رحيم فقط، بل إن جميع لاعبي إنجلترا يرغبون بشدة في الانضمام إلى المنتخب. الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع هي العمل الجاد مع ناديك".

وتناول بوكيتينو أيضا قرار قائد فريقه ريس جيمس بعدم الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي لعدم جاهزيته: "أعتقد أنه ليس قرار اللاعب أبدا. الأمر يتعلق بالتقييم، والطاقم الطبي، والطاقم التدريبي، واللاعبون لا يتخذون القرارات".

وواصل: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى المنتخب الوطني تواصل مع النادي للقيام بما هو أفضل للاعب. ريس يائس ولكن دائما ما يتخذ طرفان القرار نيابة عنه، المنتخب والنادي".

وأشاد بوكيتينو بلاعبه كول بالمر الذي يقدم مستويات جيدة منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي: "إنه رجل ذكي تأقلم بسرعة كبيرة. نحن نبني الفريق وهو يستغل الفرصة لرؤية الوضع وإظهار شخصيته. إنه يحتاج إلى التحسن، وأمر مميز له أن يلعب ضد زملائه السابقين".

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي



فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12



1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي



وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، اليوم الجمعة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.