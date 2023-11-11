الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف

الدوري الإنجليزي، حول وولفرهامبتون تأخره أمام توتنهام هوتسبير لفوز بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام أولا في الدقيقة 3 عن طريق جونسون إلا أن وولفرهامبتون عاد وسجل ثنائية عن طريق سرابيا في الدقيقة 91 ولمينا في الدقيقة 97.

وفقد توتنهام الصدارة ليظل في المركز الثاني برصيد 26 نقطة, بينما ولفرهامبتون يرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

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مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساء

أرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءا

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساء

مباريات الأحد في الدوري الانجليزي

برايتون ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4:00 مساء

أستون فيلا ضد فولهام - الساعة 4:00 مساء

وست هام ضد نوتنجهام فورست - الساعة 4:00 مساء

ليفربول ضد برينتفورد - الساعة 4:00 مساء

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءا

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط