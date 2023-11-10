بوتشتينو يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي وفرص تشيلسي في الفوز

تحدث مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، عن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أيام من فوز تشيلسي على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف.

مدرب تشيلسي يتحدث عن مانشستر سيتي

وسئل بوكيتينو في مؤتمر صحفي، عما إذا كان السيتي أفضل فريق في أوروبا، فأجاب: "بالنسبة لي، إنه أفضل فريق، وأفضل طاقم تدريب، وأفضل مدير، إنه أفضل أو أحد أفضل المنظمات الكروية في العالم".

وأضاف: "عندما تظهر النتائج، فهذا لأنك تفعل الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بشكل جيد حقا. سيكون تحديا، نريد التنافس ضدهم، وأعتقد أننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، هي 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا".

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وعما إذا كان تشيلسي الأقل حظوظا في مباراة الأحد، قال بوكيتينو: "لا نشعر أبدا أننا الأقل حظا، عندما تكون تشيلسي فإنك تشعر وكأنك تشيلسي، ذهبنا يوم الإثنين إلى توتنهام وأنهينا المباراة 4-1، وأظهرنا أن لدينا شخصية وموهبة للتنافس والقتال مع أفضل الأندية في إنجلترا".

وعلق بوكيتينو على استبعاد رحيم سترلينج مجددا من قائمة المنتخب الإنجليزي: "من الصعب التحدث لأنني لا أريد أن أقول أي شيء ضد القرار، وأحترمه. ليس رحيم فقط، بل إن جميع لاعبي إنجلترا يرغبون بشدة في الانضمام إلى المنتخب. الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع هي العمل الجاد مع ناديك".

وتناول بوكيتينو أيضا قرار قائد فريقه ريس جيمس بعدم الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي لعدم جاهزيته: "أعتقد أنه ليس قرار اللاعب أبدا. الأمر يتعلق بالتقييم، والطاقم الطبي، والطاقم التدريبي، واللاعبون لا يتخذون القرارات".

وواصل: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى المنتخب الوطني تواصل مع النادي للقيام بما هو أفضل للاعب. ريس يائس ولكن دائما ما يتخذ طرفان القرار نيابة عنه، المنتخب والنادي".

وأشاد بوكيتينو بلاعبه كول بالمر الذي يقدم مستويات جيدة منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي: "إنه رجل ذكي تأقلم بسرعة كبيرة. نحن نبني الفريق وهو يستغل الفرصة لرؤية الوضع وإظهار شخصيته. إنه يحتاج إلى التحسن، وأمر مميز له أن يلعب ضد زملائه السابقين".