السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

أبرزها تشيلسي ضد مانشستر سيتي، مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي

مواعيد الجولة الـ
مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الانجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بخمس مواجهات وتختتم الجولة غدا بمثلهم أبرزهم قمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.

 

مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

مباريات اليوم  السبت في الدوري الانجليزي

وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 2:30 مساء

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساء

أرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءا 

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساء

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مباريات الأحد في الدوري الانجليزي

برايتون ضد شيفليد يونايتد - الساعة 4:00 مساء

أستون فيلا ضد فولهام - الساعة 4:00 مساء

وست هام ضد نوتنجهام فورست - الساعة 4:00 مساء

ليفربول ضد برينتفورد - الساعة 4:00 مساء 

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءا 

 

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- تشيلسي 15 نقطة
11- كريستال بالاس 15 نقطة
12- وست هام يونايتد 14 نقطة
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12  نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الانجليزي


فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي  

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 12

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

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