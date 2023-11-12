الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، واشتباه بتسلل طائرة مسيرة

غزة الآن، انطلقت صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، وفقا لبيان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وقال الناطق بلسان الجيش: "قبل قليل تم رصد هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود الشمالية لقطاع غزة إلى المنطقة المحيطة به، ونجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الهدف".

تسلل طائرة من قطاع غزة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن الجبهة الداخلية أصدرت إنذارا من تسلل طائرة معادية من قطاع غزة باتجاه سديروت".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يفحص التفاصيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من شمال غزة".

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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف شهيد (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.



وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.