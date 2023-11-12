الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، واشتباه بتسلل طائرة مسيرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

غزة الآن، انطلقت صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، وفقا لبيان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

 وقال الناطق بلسان الجيش: "قبل قليل تم رصد هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود الشمالية لقطاع غزة إلى المنطقة المحيطة به، ونجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الهدف".

تسلل طائرة من قطاع غزة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن الجبهة الداخلية أصدرت إنذارا من تسلل طائرة معادية من قطاع غزة باتجاه سديروت".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يفحص التفاصيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من شمال غزة".

Advertisements


ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة 

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف شهيد (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 28 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين.


وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.

مصدر عسكري أردني: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صفارات الإنذار غلاف غزة طائرة قطاع غزة طائرة مسيرة منظومة القبة الحديدية سديروت حماس طوفان الأقصى هدنة إنسانية في قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي إذاعة الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

مصدر عسكري أردني: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وزيرة الخارجية الألمانية: علينا تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة بأسرع وقت

نتنياهو يكشف عن مخطط إسرائيل لقطاع غزة بعد نهاية الحرب

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفجر مفاجأة: فيه دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين ليست من بينها مصر والأردن (فيديو)

مسلسل صوت وصورة الحلقة 22، الشرطة تحاول الوصول إلى حنان مطاوع

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

أعلام فلسطين تزين مباراة سبورتنج كازابلانكا وجيه كيه بكوديفوار (صور)

استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طبيبان وخروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة

هل يلحق زيزو وعمر جابر ومصطفى شلبي بمباراة أبو سليم الليبي؟

كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المحكمة في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية