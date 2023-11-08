أسباب حرارة الجسم دون مرض، وهذه أهم الأعراض

أسباب حرارة الجسم دون مرض، غالبا ما يسبب ارتفاع حرارة الجسم نوعا من القلق والتوتر بشأن السبب وراء ارتفاع حرارة الجسم.

وهناك العديد من الأسباب التى يمكن ان تجعل الإنسان يشعر بالحرارة دون الإصابة بالحمى، ويمكن لأي شخص التأكد من عدم إصابته بالحمى باستخدام مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم

اسباب حرارة الجسم دون مرض

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) الأشخاص بقياس درجة حرارتهم وإذا كانت درجة حرارة جسم شخص بالغ 38 درجة مئوية أو أعلى، فهو يعاني من الحمى، ودرجة حرارة الجسم طبيعية، عند 37 درجة مئوية فلا يعانون من الحمى، ويصاب الطفل بالحمى إذا كانت درجة حرارته 37.5 درجة مئوية بحسب الموقع الطبي medical health news

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الأمراض المرتبطة بالحرارة

الطقس الحار أو الرطب مرهق للجسم، وقد يؤثر على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، وفي الطقس الحار، قد يشعر الشخص بالغضب والتعب أو يجد صعوبة في التركيز.

حرارة الجسم

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب درجات الحرارة الشديدة أو التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس حالات صحية مرتبطة بالحرارة، مثل:

ضربة شمس

الإنهاك الحراري

ضربة الشمس

تحدث حروق الشمس عندما تلحق الشمس الضرر بالجلد، مما يجعلها تشعر بالحرارة والألم، ويحدث الإنهاك الحراري عندما يفقد الشخص الكثير من الماء والملح من خلال التعرق.

وتشمل أعراض الإنهاك الحراري

1- التعرق الشديد

2-الجلد البارد والرطب

3-الغثيان أو القيء

4-التعب أو الضعف

5-صداع

6-دوخة

7-ضعف العضلات أو التشنج

قد يشعر الأطفال المصابون بالإرهاق الحراري بالتعب الشديد والعطش، ويكون جلدهم باردًا ورطبًا.

يجب على الشخص الذي يعاني من الإنهاك الحراري العثور على منطقة باردة وشرب السوائل والتوقف عن ممارسة أي نشاط بدني حتى يشعر بالتحسن.

يمكن أن يتحول الإنهاك الحراري غير المعالج إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تهدد الحياة. تشمل الأعراض ما يلي:

ارتباك

إغماء

الجلد ساخن وجاف أو يتغير لونه

ممارسة الرياضة أو النشاط الشاق

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين أو القيام بالمهام البدنية إلى زيادة حرارة جسم الشخص، خاصة إذا:

لم يعتادوا على ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة أو القيام بمهام بدنية في البيئات الحارة أو الرطبة

قد يساعد تجنب ممارسة التمارين الرياضية في الأوقات الأكثر حرارة في اليوم، وشرب المزيد من الماء، وممارسة الأنشطة، الأشخاص على تجنب الشعور بالحرارة الشديدة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

تناول بعض المأكولات

بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالحرارة أكثر من المعتاد. وتشمل هذه:

الكحول

مادة الكافيين

طعام حار

الأطعمة والمشروبات ذات الحرارة المرتفعة

قد يشعر الأشخاص بحرارة زائدة في بشرتهم أو يتعرقون أكثر من المعتاد أثناء وبعد تناول هذه الأطعمة.

ارتداء الملابس

الملابس الضيقة أو المقيدة أو الداكنة قد تزيد من حرارة الجسم وتمنع دوران الهواء حول الجلد.

أسباب طبية

يمكن أيضًا لمجموعة من الحالات والاضطرابات أن تسبب شعور الشخص بالحرارة.

قلق

عندما يشعر الشخص بالتوتر أو القلق، قد يعاني من أعراض جسدية، بما في ذلك الشعور بالحرارة والتعرق مما يزيد من معدل ضربات قلب الشخص وإمدادات الدم إلى عضلاته.

قد يلاحظ أيضًا الشخص الذي يشعر بالقلق أو التوتر هذه الأعراض

1-زيادة معدل ضربات القلب

2-خفقان القلب

3-توتر العضلات

4-تنفس سريع

فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تصبح الغدة الدرقية لدى الشخص مفرطة النشاط وتنتج الكثير من هرمونات الغدة الدرقية، وتؤثر هرمونات الغدة الدرقية على كيفية استخدام الجسم للطاقة.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية من عدم تحمل الحرارة، إلى جانب أعراض أخرى، مثل:

حرارة الجسم

أيدي مرتعشة

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

الإسهال أو حركات الأمعاء المتكررة

صعوبة النوم

تعب

عدم التعرق

السكري

يوضح الاتحاد الدولي للسكري أن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يكونون أكثر حساسية للحرارة من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

يمكن أن يكون هذا بسبب:

الجفاف: يصاب مرضى السكري بالجفاف بسرعة أكبر خلال الطقس الحار، كما أن عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رفع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعل الشخص يتبول أكثر، وهذا يزيد من تفاقم الجفاف.

المضاعفات: يمكن أن يسبب مرض السكري مضاعفات تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، والتي بدورها قد تؤثر على الغدد العرقية للشخص. ونتيجة لذلك، قد يتعرق الشخص بشكل أقل، مما يجعل من الصعب عليه البقاء باردًا.

أعراض مرض السكري

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض cdc، فإن أعراض مرض السكري تشمل ما يلي:

التبول المتكرر، وخاصة في الليل

الشعور بالعطش الشديد والجوع

رؤية ضبابية

وخز في اليدين أو القدمين

تعب

فقدان الوزن

متى يجب الاتصال بالطبيب

إذا شعر الانسان بالحرارة بشكل متكرر أو مستمر دون وجود حمى، فيجب عليه التحدث مع الطبيب، ويمكن اجراء مثل اختبارات الدم أو البول، لتشخيص السبب الأساسي.