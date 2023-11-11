الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قصف إسرائيلي يستهدف بئرا وخزانات المياه بمجمع الشفاء الطبي في غزة

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل، منذ قليل، استهداف قصف إسرائيلي لبئر وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

 

نجاح المقاومة الفلسطينية

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: إن الدبابات الإسرائيلية المشاركة في اجتياح قطاع غزة بريًّا تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
 

بطولات المقاومين الفلسطينيين

وتابع خلال كلمته مساء اليوم: مقاومونا يخرجون من تحت الأرض ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات ودبابات العدو ويرعبون ويقتلون جنوده، لافتًا إلى أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

 

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، والانتقام السهل والسريع يأتي لإسترضاء العدو الإسرائيلي جبهته الداخلية.
 

تدمير 160 دبابة وآلية عسكرية صهيونية

وأعلن “أبو عبيدة” توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، منها تدمير 25 اَلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي يأتي نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي

160 آلية عسكرية، أبو عبيدة يعلن خسائر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

رسالة للشعب الفلسطيني

وتابع: "أقول لأبناء شعبنا انتم الطائفة المنصورة القاهرة للعدو ولن يخذلنا الله وإن النصر مع الصبر والتضحيات العظيمة التي يقدمها شعبنا سيتبعها نصر عزيز مقدر وفرج قريب بإذن الله".

 

وكشفت القناة 13 العبرية، تفاصيل صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، واصفة المفاوضات حولها بالمتقدمة لإنجازها بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين.

 

وقالت القناة العبري، إن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، تشمل كذلك إدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظير الإفراج عن الرهائن والسجناء.

 

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