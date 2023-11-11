الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أطفال غزة محاربو السرطان في ضيافة "مصر تستطيع" (صور)

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، فيتو

يقدم برنامج"مصر تستطيع" على قناة "‏dmc" يوم غد الأحد، حلقة خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة الذين لم يعد القطاع مكانًا آمنًا لهم، بعد أن نفدت المؤن والأدوية وانهار القطاع الصحي كاملًا وانقطعت الكهرباء مما عرض كل أدويتهم للتلف، وعرض حياتهم أيضًا للخطر.

يجري الإعلامي أحمد فايق من داخل المستشفيات العديد من اللقاءات، كما يتجول بين الأطفال، يستمع لأوجاعهم وآلامهم، وقصص دخولهم مصر وكتابة الحياة لهم من جديد، حيث كان أكثر ما يؤلم في قصص الأطفال ومرافقيهم هو صبرهم على المرض، وتحملهم لأوجاعه، وانهيارهم أمام مرض الاحتلال الذي ينخر في عظام الفلسطينيين.

 

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تحقيق حلم الطفلين فراس ويوسف

ينفرد البرنامج بتحقيق أحلام الطفلين، فراس مشجع الزمالك الذي يعشق زيزو، ويوسف مشجع الأهلي الذي يعشق قفشة، حيث اتسعت ضحكتا الطفلين وهما يستمعان لرسائل نجمي كرة القدم زيزو وقفشة، حيث وجه اللاعبان رسائل حصرية عبر البرنامج للمحاربين الطفلين، ولم يفتهما الدعاء لكل أهالي فلسطين بالنصرة وقهر الاحتلال.

الحلقة الخاصة في كل تفاصيلها، تعرض حصريًّا في الحادية عشر مساء يوم غد الأحد على قناة dmc، وتعاد الخميس في الموعد الأصلي للبرنامج، وحرص الضيوف على شكر مصر والحديث عن الاستقبال الحافل ويد العون التي امتدت لهم منذ وصولهم وحتى الآن.

جدير بالذكر أنه أمام الأوضاع الإنسانية البشعة في فلسطين وقطاع غزة بفعل الحرب الممتدة لأكثر من شهر، أطلقت مصر مبادرتها لإخراج محاربي السرطان من الأطفال من القطاع، لتستقبلهم المستشفيات المصرية وتكمل رحلة علاجهم من السرطان، وهو ما استقبله الأطفال ومرافقيهم بمزيد من الشكر لمصر، "أم الدنيا" كما وصفوها، وبيت العرب الكبير التي يحتمون بها، وإن شددوا على أن زيارتهم للعلاج، وأن تمام شفائهم سيكون بعودتهم إلى أرضهم وحفاظهم على قضيتهم.

 

البرنامج يرأس تحريره شيماء البرديني ويخرجه سامي أبو الخير، ويعرض الخميس والجمعة أسبوعيًّا في تمام الثامنة مساء على قناة "dmc".

 

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غزة فلسطين القدس برنامج مصر تستطيع قناة DMC

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