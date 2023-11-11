الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي يأتي نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستهداف الوحشي الإسرائيلي للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة ومنعها من تقديم خدماتها الإنسانية الطبية للمصابين والمرضى والجرحى ولآلاف النازحين، الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القصف ولجأوا إليها.

استمرار فرض الحصار الخانق على الضفة المحتلة

واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار فرض الحصار الخانق على الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين، في ظل التصعيد اليومي في اقتحامات قوات الاحتلال الدموية والاعتقالات وترهيب المواطنين المدنيين العزل، والتي غالبا ما تخلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وكذلك حرب الاحتلال ومستعمريه على قاطفي الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أرضهم.



وأكدت أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي بشعب فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة يأتي نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

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وفاة طفل رضيع نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين بمستشفى الشفاء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت وفاة رضيع ثان في مجمع الشفاء الطبي الذي تحاصره قوات الجيش الإسرائيلي، بسبب انقطاع الأكسجين في المستشفى، ويهدد خطر الموت 38 رضيعًا آخر.

وفي صباح اليوم السبت، أكدت الوزارة وفاة طفل رضيع نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين في قسم حضانة الأطفال بالمستشفى.



وفي وقت سابق اليوم، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: "توفي رضيع الآن والجثث مكدسة داخل المجمع ولا يوجد ماء ولا غذاء ولا إنترنت مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي".



وأكد أبو سلمية، أنه "تم قصف الخط الرئيسي للأكسجين والاحتلال حكم على جميع الموجودين بالمجمع بالقتل مع سبق الإصرار"، مضيفًا: "العالم الحر يشاهدنا والعالم العربي والإسلامي يشاهدون الأطفال والنساء والجرحى يموتون".



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أعلن أن "مجمع الشفاء خرج تمامًا من الخدمة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، والقصف المكثف لمحيط المستشفى"، ووفاة 5 جرحى في غرف العمليات بالمجمع بعد توقف مولد الكهرباء الأخير عن العمل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك إصابات جراء إطلاق نار كثيف على مستشفى القدس الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية من جميع الجهات.



الدبابات الاسرائيلية تهاجم مستشفى الشفاء

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات إسرائيلية على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس تطلق النار مباشرة عليه وسط حالة هلع بين النازحين.



كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من جانبه أن عدد الضحايا في القطاع تجاوز 11 ألفًا ومئة قتيل إضافة إلى 28 ألف جريح.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن اليوم هو يوم الحرب على مجمع الشفاء الطبي.

وتقترب الدبابات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في القطاع لاسيما الشمالية منه.



حصار أكبر مؤسسة صحية في غزة

وأفادت تقارير إعلامية، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر المجمع الطبي الحكومي، والذي يعتبر أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة، من الجهات الأربع.



وفي الوقت الذي قالت فيه تقارير إن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد حوالي 200 متر من المجمع، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك دبابات إسرائيلية على بعد 20 مترًا من الجهة الشمالية للمجمع.

ويُحاصر القتال آلاف الأشخاص في مستشفى الشفاء في غزة إذ لجأت إليه عائلات معتقدةً أنها ستكون في مأمن، إلا أن معارك باتت تدور في محيطه مع قصف لا يتوقف، فلم يعد أحد يجرؤ على التحرك.



وفي الداخل تضيق الغرف والممرات بأسِرة ومرضى ومصابين وعائلات فارة من القتال.



وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "القصف الإسرائيلي في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة تكثّف" منذ الجمعة.



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي ويجب إجلاؤهم".



ويضيق جيش الاحتلال الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حركة حماس الفلسطينية.



وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت، بعد نفاد الوقود تمامًا.



وأشار المتحدث أشرف القدرة أنه "نتيجة لذلك تُوفي طفل رضيع في قسم الحضانة، حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد"، قبل أن تؤكد منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الحصار الوحشي على القطاع تسبب بوفاة رضيعين خدَّج في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع.



ويضم مجمع الشفاء الطبي ثلاثة مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنية ومستشفى النساء والتوليد.