وزير الدفاع الأمريكي فى مكالمة تحذير لنظيره الإسرائيلي: احتواء الصراع فورا فى غزة

العملية البرية في غزة، كشف البنتاجون في نبأ عاجل منذ قليل، عن رسالة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التي نقلها لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مكالمة هاتفية.

تعليمات وزير الدفاع الأمريكى لنظيره الإسرائيلي

وشدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي، على ضرورة احتواء الصراع في غزة بشكل عاجل، وتجنب التصعيد الإقليمي.

دبلوماسيون يحذرون بايدن من الغضب ضد أمريكا

وأفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أنّ دبلوماسيين أمريكيين، حذروا إدارة جو بايدن بشكل خاص من الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة في العالم العربي، بسبب "دعمها القوي للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة والمميتة في غزة"، معتبرين أنّ هذا الأمر "يفقد واشنطن العرب لجيل كامل".

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وجاء ذلك في برقية دبلوماسية من السفارة الأمريكية في سلطنة عمان، كتبها ثاني أعلى مسؤول أمريكي في مسقط، وأرسلها إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

قلق عميق بين المسؤولين الأمريكيين بشأن الغضب المتزايد ضد واشنطن

والبرقية هذه التي حصلت عليها "سي أن أن"، سلطت الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأمريكيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة.

وذكرت البرقية: "إننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل"، محذرةً من أنّ الدعم الأمريكي القوي لتصرفات "إسرائيل" يُنظر إليه على أنّه "مسؤولية مادية ومعنوية، كما يعتبرونه جرائم حرب محتملة".

ورأت "سي أن أن"، أنّه "على الرغم من أنّها مجرد برقية واحدة من سفارة إقليمية، إلا أنّها توفر لمحة خاصة عن الإنذار بشأن الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط".

وتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة محليًا وخارجيًا بشأن الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي بوضوح عن غضبهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.