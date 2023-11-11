السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تنقلب على حلفائها في أوروبا، نتنياهو يتهم ماكرون بارتكاب خطأ فادح

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اتهم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بارتكاب خطأ فادح.


تصريحات ماكرون تدين العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويأتي ذلك بعد التصريحات التي أدان فيها الرئيس الفرنسي، ماكرون، العدوان الإسرائيلي على قطاع مطالبًا بوقف العدوان على القطاع في أسرع وقت.

وبالأمس الجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن  العدوان الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال في قطاع غزة، ولا مشروعية له، داعيًا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

 

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أوروبا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء النرويجي التي اتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ومخالفة القانون الدولي في العدوان الغاشم ضد قطاع غزة.


وأعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، في بيان صادر عنه الجمعة، أن القصف الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة يعد انتهاكا لقانون الحرب الدولي، وللمدنيين الحق في الحماية ويجب إدانة انتهاكات قانون الحرب الدولي كافة.

 

الأوضاع في غزة مروعة بسبب القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي فى قصفها على قطاع غزة، الذي تسبب في تسوية إلى أحياء بالأرض ونتج عنه قتل آلاف الفلسطينيين.

 

ووصف وزير خارجية النرويج، الأوضاع في قطاع غزة بـ"مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان، وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

 

انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة 

وذكر إسبن بارث إيدي، أن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف إسرائيل لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر بوضوح مخالفة جسيمة من منظور القانون الإنساني الدولي.

 

وأضاف وزير الخارجية النرويجي، هذا ليس مهمًا من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضًا لأنه سيأتي وقت يتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية.

 

النرويجيون غير قادرين على المغادرة من غزة

وأشار فى ذات السياق، إلى أن حوالي 200 نرويجي عالقون في غزة وغير قادرين على المغادرة بسبب الحصار.

 

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، قال فى وقت سابق، إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ.

 

وأضاف الرئيس النرويج، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

 

وتابع حينها خلال تصريحاته: إن "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

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نتيناهو ماكرون العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة الرئيس الفرنسي

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