نتنياهو يكشف مخططات إسرائيل ضد غزة: الجيش يعتزم السيطرة على القطاع

غزة اليوم، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليس قوات دولية.



إسرائيل تسعى للسيطرة على قطاع غزة

وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططهم لتسليم إدارة قطاع غزة لإدارة دولية، وهو ما رفضته مصر والدول العربية بشدة وقال نتنياهو، إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر أكثر من شهر ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.



وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس".

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وسبق لنتنياهو، أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.

قتلى ومصابو جيش الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن ناحية أخرى، كشفت تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت التقرير العبري: "أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة

وأضافت أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.