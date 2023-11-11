أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع.. و2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء في 2023

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

رئيس البورصة يستعرض مزايا القيد والاستثمار

شارك أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال إسكندرية لاستعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.

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عرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة –كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضًا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها، كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو تخص المستثمرين (جانب الطلب).

واوضح الشيخ ان الدور الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال حيث أن القيد والطرح بالبورصة يؤدي إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد آلية للتسعير بناء على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للاسهم بما يحفز المساهمين الحاليين والمشتريين الجدد لاسهم الشركة على الإقبال على تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي تتم بالقيمة الاسمية او بقيمة عادلة حال رغبة الشركة في الحصول على التمويل في التوقيت الذي يناسبها.

أسعار البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا

استعادت "بيتكوين" رالي الصعود مجددًا بعد صعودها لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة في الفترة الأخيرة.

وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37000 دولار، كما تخطت حاجز 38000 دولار لحظيًا الخميس الماضي.

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

ارتفعت اسعار الذهب فى ختام تعاملات الاسبوع اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الاسواق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2971 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2229 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1733 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

البورصة المصرية تسعى لإطلاق المؤشر الإسلامي

يقترب المؤشر الإسلامي في البورصة المصرية من الانطلاق ضمن تحركات مسؤولي سوق المال لإضافة مؤشرات جديدة للتداولات خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها المؤشر الإسلامي، الذي يستهدف في المقام الأول جذب شريحة ليست قليلة من المتعاملين الراغبين في الدخول في أوعية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن جانبة قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “فيتو”: البورصة المصرية تسعى للانتهاء من إطلاق المؤشر الإسلامي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، حيث أن المؤشر يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف فرج قائلا: يأتي إطلاق المؤشر الإسلامي في البورصة بالتزامن مع مساعيها نحو إدراج عقود آجلة على المؤشر الرئيسي “ EGX30 ” بشكل مبدئي عند بدء العمل بسوق العقود الآجلة.

أيمن الجميل سياسات الرئيس السيسي حافظت على استقرار مصر

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت خلال السنوات العشر الماضية أن تحقق الاستقرار للدولة المصرية رغم اشتعال المنطقة المحيطة بنا ورغم توالي الأزمات العالمية من أزمة وباء كورونا إلى موجات التضخم الكبرى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي عصفت باقتصادات راسخة في العالم.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع توفير الأمن والاستقرار، فضلًا عن وصول إستراتيجية التنمية الشاملة إلى آفاق غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، بدءًا من اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بطول وعرض الجمهورية والتى وصلت إلى إقامة أكثر من أربعين مدينة ذكية، وفى الوقت نفسه محاربة العشوائيات وإقامة المناطق الحضارية مكانها، فضلًا عن المشروعات الصناعية والزراعية العملاقة ومبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن يقطنون في الريف المصري.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعي والصناعي، أنه لولا الأمن والاستقرار المتحققين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحققت أي مشروعات تنموية مما شهدناه خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقامت مشروعات تنموية في الوادي والدلتا وفى المنطقة الغربية وفي صعيد مصر وسيناء لم تشهدها البلاد من قبل؟

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المشروعات التنموية المتحققة فى سيناء على سبيل المثال لا الحصر، لم تحدث في تاريخها كله وشملت مجالات البنية التحتية والمرافق والطرق والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والصناعة والزراعة، فضلًا عن مشروعات النقل العملاقة التي تربط سيناء بالوادى والدلتا ومحافظات القناة باستثمارات تتجاوز الـ 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البيانات والإحصاءات الرسمية تؤكد وجود أكثر من 8800 شركة عاملة في مشروعات تنموية متنوعة في أرض الفيروز، وأن هناك أكثر من 150 مشروعًا كبيرًا في مختلف المجالات، فضلًا عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تمتع سيناء ومدن القناة بـ 275 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، وكل هذه المشروعات وغيرها لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والأمن المتحققين فى عهد الرئيس السيسي.

الفاو: 2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء في 2023

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن يستمر الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 1,8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18% في العام 2021، و11% في العام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13%.

خبير يوضح مصير الذهب بعد مد فترة الإعفاء الجمركي

يتساءل جميع الناس، عن مستقبل أسعار الذهب بالسوق المصري، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج حتى مايو من العام القادم، حيث يعد الذهب الملاذ الآمن للمدخرين للحفاظ على قيمة أموالهم من خطر التضخم، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة خلال الفترة الحالية.

وأوضح الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج، يسهم في ضبط أسعار الذهب بجميع أعيرته في السوق المصري مرة أخرى وعودته لسعره العادل.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه يترتب على هذا القرار زيادة المعروض من المعدن الأصفر، ليتماشى مع الطلب عليه، وكبح وتيرة الصعود التي نشهدها في أسعاره.

وأشار فهمي، أن هذا القرار يتسم بالمرونة، فبعد تطبيقه وتحقيق نتائج إيجابية في سوق الذهب المصري، تم مد العمل به لفترة أخرى، مؤكدًا أنه يساعد في محاربة محاولات الاحتكار من جانب التجار وعودة التوازن مرة لسوق الذهب المصري، للوصول إلى السعر العادل له.



وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو من العام القادم 2024.

وتم تطبيق الإعفاء الجمركي على الذهب فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، بأشكاله المختلفة سواء نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات، وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية من خلال الركاب القادمين من خارج البلاد.

مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية اصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الاهلي.

ومن جانب آخر حدد البنك الاهلي عده خطوات لحجز موعد مسبق في الفرع للعملاء قبل الذهاب للحصول على خدماتهم.