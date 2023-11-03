الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الفاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياته في أكتوبر 2023

مؤشر أسعار الغذاء
مؤشر أسعار الغذاء العالمية، فيتو

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» في أكتوبر الماضي، إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، تحديدًا منذ مارس 2021، مدعومًا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

أثر المخاوف بشأن توقعات بتقلص الإمدادات العالمية خلال العام المقبل

وانخفض مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر، مدفوعًا بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، إلا أن المخاوف بشأن التوقعات بتقلص الإمدادات العالمية خلال العام المقبل 2024، أثرت في إلى انخفاض الأسعار.

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مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، فيتو

توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي للحبوب خلال العام الجاري

يشار إلى أن الفاو أبقت على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق.

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياته في أكتوبر 2023

وقالت «الفاو» اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر، مسجلًا انخفاضًا مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ  121.3 في سبتمبر الماضي.

10.9% انخفاضًا سنويًا  في مؤشر أسعار السلع في أكتوبر

وبلغ متوسط  مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، نحو 120.6 نقاط في أكتوبر، أي بانخفاض بنسبة 10.9% عن قيمته في السنة السابقة.

التغيرات السعرية في أسعار السلع الرئيسية ومنها الحبوب

وعن التغيرات السعرية في أسعار السلع الرئيسية ومنها الحبوب، تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1 % مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض أسعار الأرز الدولية بنسبة 2 %  والقمح بنسبة 1.9 %

كما انخفضت أسعار الأرز الدولية بنسبة 2 %  متأثرة  بالطلب العالمي السلبي عمومًا على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 %، بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمبركية واشتداد المنافسة بين المصدّرين، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.

انخفاض أسعار الزيوت النباتية بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب العالمي

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية انخفاضًا بنسبة 0.7% عن مستواه  في سبتمبر، إذ أدى انخفاض أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي، إلى التعويض إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت.

ارتفاع أسعار زيت الصويا مدعومة بالطلب القوي من قطاع الديزل الحيوي

فيما ارتفعت أسعار زيت الصويا مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الديزل الحيوي.

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.2 % في أكتوبر

وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.2 % في شهر أكتوبر،  بينما تعد الأعلى بنسبة 46.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

انخفاض أسعار اللحوم في أكتوبر متأثرة بقلة الطلب على الوارادات

وعن أسعار اللحوم، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم  بنسبة 0.6 % بسبب قلة الطلب على الواردات، ولا سيما من شرق آسيا، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار الدولية للحم الخنزير، الأمر الذي عوض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.

ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2 %  في أكتوبر

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2 %  في أكتوبر، بعد تراجع استمر تسعة أشهر؛ لتسجل الأسعار العالمية للحليب المجفف الزيادة الأكبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على استيراد الإمدادات على المديين القصير والطويل، وبعض المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية الناجمة عن ظاهرة النينيو على إنتاج الحليب في المستقبل في أوسيانيا أو أوقيانوسيا.

ما هي قارة أوقيانوسيا أو أوسيانيا

يشار إلى أن قارة أوقيانوسيا تعرف أيضا بقارة أوسيانيا أو المحيطية، وهي إحدى قارات العالم، التي تضم البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادئ،  ومن أهم البلاد فيها كل من أستراليا ونيوزيلندا.

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