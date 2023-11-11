الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

هيئة المعابر الفلسطينية: فتح معبر رفح لعبور حاملي الجنسيات الأجنبية غدا

معبر رفح البري، فيتو
معبر رفح البري، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أنه يتم استئناف عمل معبر رفح البري غدا الأحد، 12 نوفمبر، لسفر كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية والجوازات المصرية، والتي تم إعلانها منذ 1 نوفمبر. 
 

كان معبر رفح استقبل أمس 5 مصابين فلسطينيين، حيث يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.

 

Advertisements

 

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، ولفتت الوزارة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما يقوم أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  


وأكدت استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرًا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولًا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

شمال سيناء تخصص إقامة استشفاء لاستقبال مصابي غزة (صور)

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهات المعنية الجنسيات الاجنبية الشيخ زويد الصحة والسكان الطواقم الطبية المستشفيات المصرية الكشف الطبي املى الجنسيات الأجنبية توقيع الكشف الطبى

الأكثر قراءة

كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

المقاومة الفلسطينية تنجح في استهداف طائرة إسرائيلية بقطاع غزة

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

صحفي إسرائيلي يحرج نتنياهو على الهواء: أين عائلتك؟ ورئيس وزراء الاحتلال يرد

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المحكمة في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسماع أخبار سارة قريبا

ما مدى أحقية الطرف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟

المزيد
الجريدة الرسمية