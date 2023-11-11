هيئة المعابر الفلسطينية: فتح معبر رفح لعبور حاملي الجنسيات الأجنبية غدا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أنه يتم استئناف عمل معبر رفح البري غدا الأحد، 12 نوفمبر، لسفر كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية والجوازات المصرية، والتي تم إعلانها منذ 1 نوفمبر.



كان معبر رفح استقبل أمس 5 مصابين فلسطينيين، حيث يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.





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كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، ولفتت الوزارة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما يقوم أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.



وأكدت استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرًا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولًا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.