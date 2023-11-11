العثور على رضيع عمره يوم ملقى وسط القمامة في القناطر الخيرية

عثر ا٦حد الأشخاص بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، على طفل رضيع عمره يوم ملقى وسط القمامة في ساعة متأخرة ليلًا

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى طلبت تفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من أحد الأشخاص مقيم قرية باسوس دائرة المركز، بعثوره أثناء عودته لمنزله ليلًا على طفل رضيع ملقى وسط القمامة.



واشار المبلغ في بلاغه، أنه اثناء سيره بالاقدام باتجاه منزله بالقرية بالقرب من ترعة بجوارها مقلب قمامة سمع صراخ طفل، وعندما عاد لمعرفة الصوت وجد الرضيع ملقى وسط القمامة وملفوف في بطانية وبجواره أكل، فقام بأخذه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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