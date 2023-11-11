السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية تكشف تطورات جديدة عن صفقة الأسرى

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

العملية البرية في غزة، أكدت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيًّا بوساطة عربية وأمريكية.

 

صفقة إسرائيل مع حماس

وأضافت: أنه بموجب الصفقة التي تتبلور لتبادل الأسرى ستُفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود.

 

مطالب حركة حماس

ولفتت إلى أن حركة حماس، تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الموافقة علي صفقة تبادل الأسرى.

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من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

 

سيطرة حركة حماس على شمال غزة

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.

 

حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وتابع زاعمًا: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.
 

عملية جيش الاحتلال لإعادة الأسرى

وأكد: عملية إعادة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين معقدة وستأخذ وقتًا ولكننا لن نترك أي فرصة لإعادتهم، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا استخباراتيًّا لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.

 

العملية البرية في غزة

وأضاف: نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة أن أنفاق حماس تحت الأرض مُحكمة.

وكرر مزاعمه، قضينا على مخرب كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة.

 

قتلى جيش الاحتلال

وأكد: أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي هو 361.

 

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