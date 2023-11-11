السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تستهدف مستشفى الشفاء وسط هلع النازحين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك  إصابات جراء إطلاق نار كثيف على مستشفى القدس الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية من جميع الجهات.

 الدبابات الاسرائيلية تهاجم مستشفى  الشفاء

 وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن  دبابات إسرائيلية على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس تطلق النار مباشرة عليه وسط حالة هلع بين النازحين.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،  من جانبه أن عدد الضحايا في القطاع تجاوز 11 ألفًا ومئة قتيل إضافة إلى 28 ألف جريح.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن اليوم هو يوم الحرب على مجمع الشفاء الطبي.

وتقترب الدبابات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في القطاع لاسيما الشمالية منه.

حصار أكبر مؤسسة صحية في غزة 

وأفادت تقارير إعلامية، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر المجمع الطبي الحكومي، والذي يعتبر أكبر مؤسسة صحية طبية داخل   قطاع غزة، من الجهات الأربع.

وفي الوقت الذي قالت فيه تقارير إن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد حوالي 200 متر من المجمع، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك دبابات إسرائيلية على بعد 20 مترًا من الجهة الشمالية للمجمع.

Advertisements

ويُحاصر القتال آلاف الأشخاص في مستشفى الشفاء في غزة إذ لجأت إليه عائلات معتقدةً أنها ستكون في مأمن، إلا أن معارك باتت تدور في محيطه مع قصف لا يتوقف، فلم يعد أحد يجرؤ على التحرك.

وفي الداخل تضيق الغرف والممرات بأسِرة ومرضى ومصابين وعائلات فارة من القتال.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "القصف الإسرائيلي في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة تكثّف" منذ الجمعة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي ويجب إجلاؤهم".

ويضيق جيش الاحتلال الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حركة حماس الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت، بعد نفاد الوقود تمامًا.

وأشار المتحدث أشرف القدرة أنه "نتيجة لذلك تُوفي طفل رضيع في قسم الحضانة، حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد"، قبل أن تؤكد منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الحصار الوحشي على القطاع تسبب بوفاة رضيعين خدَّج في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع.

ويضم مجمع الشفاء الطبي ثلاثة مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنية ومستشفى النساء والتوليد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الهلال الاحمر الفلسطيني الدبابات الإسرائيلية حركة حماس جيش الاحتلال قطاع غزة المتحدث باسم وزارة الصحة

مواد متعلقة

المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: يوم الحرب على مستشفى الشفاء

على بعد 20 مترا، الدبابات الإسرائيلية تقترب من مجمع الشفاء في غزة

جيش الاحتلال: مستعدون لتنسيق مغادرة الفلسطينيين بأمان من مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

على طريقة لعبة ببجي، حماس تصطاد الجنود الإسرائيليين داخل فخاخ الموت (فيديو)

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

الكشف عن تفاصيل وفاة نجم منتخب غانا

متحدث جيش الاحتلال يقر بالهزيمة: أنفاق حماس محكمة وعملية إعادة الأسرى معقدة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات، أبرز قرارات القمة العربية الإسلامية بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية