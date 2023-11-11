أخبار مصر اليوم: خبيرة ترسيم حدود تكشف عن كنز كبير.. وقمة مصرية تركية بالرياض لدعم غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

خبيرة ترسيم حدود تكشف الكنز، أكثر من 52 منجم ذهب في مصر

مشروع تنمية المثلث الذهبي، كشفت ‎مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، هايدي فاروق، عن كنز مصري كبير، مؤكدة على وجود أكثر من 52 منجم ذهب في مصر، بالإضافة لمواقع تعدين ثرية جدًا، في منطقة المثلث الذهبي.

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قمة مصرية تركية بالرياض

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية، المقامة في الرياض.

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، في ختام زيارته الموسعة اليوم بمحافظة الفيوم، حيث أشار إلى أن هذه الجولة تأتي في اطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة.

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة وذلك وفقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

توافق مصري سعودي حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية

توافق الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل النتائج الصادرة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية

ضبط 17 محاولة تهريب خلال النصف الثاني من أكتوبر بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، منها أحد عشر محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 12-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.