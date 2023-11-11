ضبط 17 محاولة تهريب خلال النصف الثاني من أكتوبر بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، منها أحد عشر محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣.

تهريب سماعات ضعف السمع

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بقيادة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة، وأحمد أبو بكر نائب المدير، بتحرير 5 محاضر ضبط، حيث تم ضبط محضر جمركي رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب عربي قادم من بيروت علي الخطوط المصرية حاول تهريب ٢٢٣ سماعة خاصة بضعاف السمع، وتم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي مأمور اللجنة الجمركية، وهبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة، في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة عمرو غزال، ومحمد موافي رئيس القسم، شارك في الضبط كل من محمد فتح الله وعلي جلال واسماء سيد وعمر غندي تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

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كما تم ضبط محضر جمركي رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي قادم من برشلونة علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات متنوعة موضوعة في عبوة كريم عبارة عن ٢ كيس بهما مخدر الحشيش وكيس به مخدر الكوكايين وسيجارة بها نفس المخدر.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد أحمد محمود مأمور الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي تحت اشراف إبراهيم عامر، كما تم ضبط محضر جمركي رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من جوبا علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات أيضا عبارة عن ٩ شرائط لعقار الترامادول وبرطمان بداخله شاي مخلوط بمواد مخدرة بوزن ٢٠٠ جرام و٣ اكياس بن بنفس المخدر بوزن ٥٨٠ جرام، تم الضبط بواسطة عبد الله حمدي مأمور الجمرك، تحت اشراف عمرو عطية مدير الحركة.

تهريب جوازات سفر مزورة

وضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة محضر جمركي رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب افريقي قادم من لاجوس علي الخطوط المصرية بحوزته 7 جوازات سفر ليسوا باسمه منهم جوازات مزورة تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية، وهيثم رجب مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عزمي، ومحمود شحاته رئيس القسم، تحت اشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة، كما تم ضبط محضر جمركي رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من نيويورك بحوزته ٥٨ عبوة من الادوات الطبية غالية الثمن تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور اللجنة، وتامر عبد الله مأمور الجمرك، ومن ادارة الفحص بالأشعة علي الصعيدي ومحمود شحاته، وشارك في الضبط كل من تامر فتحي وكرمة جمال ومحمد فتح الله تحت اشراف محمد يوسف محمد مدير الحركة.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير بتحرير 4 محاضر ضبط جمركي، حيث أن ضبط محضر رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من عنتيبي علي الخطوط المصرية بحوزته 4 عبوات بلاستيكية بداخلهم ٣٦٥ كبسولة لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية، وكريم يوسف مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد امين وأحمد الشريف رئيس القسم، تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة.

تهريب عقاقير مخدرة

كما تم ضبط محضر جمركي رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٩ شرائط لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات و6 لفافات بداخلهم ٣٦ قرص لعقار اكستازي المخدر ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة، ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي وهاني مصطفي رئيس القسم، تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة، كما تم ضبط جمركي رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري حاول تهريب ١٩٦ علبة وكيس وعبوة بهم

مستلزمات متنوعةلطب الأسنان، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الواحد مأمور اللجنة الجمركية، وكريم يوسف مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة بيشوي منير، واحمد الشريف رئيس القسم، شارك في الضبط كل من صموئيل وصفي وعلي محمد علي وبسمه حسني وندا سيد تحت اشراف جورج الفونس.

كما تمكنت سلطات جمارك المطار من ضبط محضر جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من أمستردام بحوزته مخدرات متنوعة ٤١ عبوة بهم كيك وشيكولاته ومصاصات بهم مخدر الماريجوانا وTHC بوزن ٦٠٠ جرام تقريبا وبرطمان به ٤٣ جرام من نبات الماريجوانا وكيس بلاستيك به مخد الحشيش و١٣ عبوة لبان وبخور مخلوطة بمخدر الماريجوانا ومطحنتين تستخدما في تعاطي المواد المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من حسام مجدي سمير وحسام الشافعي مأمورا الجمرك، تحت اشراف جورج الفونس.

وقامت الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة، وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من نيويورك علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات متنوعة عبارة عن ٧ سجائر الكترونية بهم زيت مخدر واكياس بهم حلوي مخلوطة بمخدر THC بوزن ٨٤ جرام واكياس بهم نبات الماريجوانا بوزن ٤٠ جرام، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية، وفاطمة عبدة مأمور التفتيش اليدوي، وشارك في الضبط أحمد مجاهد مأمور الجمرك، تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

اخيرا قام مسئولو الادارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة، وأميرة طلبة نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من أديس أبابا علي الخطوط الاثيوبية، بحوزته ٢٤ شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٢٣٩ قرص وأيضا سلاح ابيض عبارة عن سنجة، وافاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من أحمد عادل مهني، ومحمد فتحي مأمورا الجمرك، تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على الصالة.

وقررت سلطات جمارك مطار القاهرة تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.