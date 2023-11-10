رئيس إقليم القناة الثقافي بالإسماعيلية يكرم أبطال اليوم الأخير (صور)

كرم أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أبطال العرض المسرحي "اليوم الأخير"، التابع لفرع ثقافة الإسماعيلية، وذلك لحصولهم على المركز الأول في المهرجان الختامي لنوادي المسرح والذى أقيم ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسوني.

دافع لتكرار التميز

حيث بدأ التكريم بكلمات الترحيب للمكرمين من شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، وقالت إنه من المهم تكرار هذا الإنجاز مرات أخرى، كما يعد هذا الفوز دافعا قويا لمواصلة كافة الأنشطة داخل فرع ثقافة الإسماعيلية، بخاصة الأنشطة التي يتم من خلالها حصد الجوائز من خلال مشاركتها في الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية التي تسعى إلى التنافس الشريف.

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جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

اشادة بالعرض المسرحي اليوم الأخير

ومن جانبه أشاد أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي خلال كلمته بهذا الإنجاز قائلا إن هؤلاء الشباب أبطال العرض، هم مستقبل المسرح الإسماعيلي، ويعدون مثالا يحتذى به للشباب القادر على صنع الفارق داخل المجتمع الثقافي.

ويذكر أن العرض المسرحي «اليوم الأخير» من تأليف محمد جمال، وإخراج محمد سالم.

ومن جهة أخرى شهد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، يرافقه مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ومحمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، الأمسية الاستعراضية الشعرية الغنائية «إسماعيلية الباسلة»، والتي اقيمت احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية ذلك اليوم الذي شهد كفاح شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني عام 1951، وكان مقدمة للمعركة الخالدة لقوات الشرطة المصرية بقسم البستان بالإسماعيلية.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

التأليف والإخراج

وجرى عرض الأمسية الاستعراضية الشعرية "إسماعيلية الباسلة"، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وهي من أشعار وتأليف غنائي لعبد الله نظير، ومن إخراج الفنان ماهر كمال، مساعدي الإخراج محمد حسين، عبد السلام إبراهيم، والهندسة الصوتية لحاتم فريد، وإضاءة لمحمد السيد، مخرج منفذ محمد علي عبد الفتاح.

الفنان ماهر كمال مخرج عرض إسماعيلية الباسلة، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

معلومات عن العرض

وتستعرض الأمسية من خلال الحكي بطولات شعب الإسماعيلية وفدائيين الإسماعيلية وأشهرهم محمد محمود خليفة (شزام) وقوات الشرطة المصرية منذ أحداث 16 أكتوبر 1951 مرورا بمعركة قسم البستان الخالدة في 25 يناير 1952 وحريق النفي، مرورا بقيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، وصولا بنكسة 1967 وحرب الاستنزاف، ومعركة رأس العش، تدمير المدمرة إيلات من قبل الضفادع البشرية المصرية، حتى نصر أكتوبر العظيم في السادس من أكتوبر 1973، ومعركة تحرير القنطرة شرق، فكرة احتلال الإسماعيلية عن طريق الثغرة.

ثورة 30 من يونيو

كما جسدت الأمسية قيام الشعب المصري بثورة 30 يونيو، ودور الجيش المصري في حماية الثورة ومقدرات الوطن، وتقديمه عدد كبير من الشهداء لحماية مصر والمصريين من خطر الإرهاب الغادر الذى لم ولن ينال من عزيمة المصريين، وسيرهم قدما نحو بناء دولة جديدة قوية علي المستوى الدولي والمحلي.

وشارك في الأمسية فرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بتدريب مصطفى محمود، وفرقة أطفال الإسماعيلية تدريب عربي رزق، تمثيل الفنان الكبير محمد الزناتي، زياد، اسراء، مرتينا شعراء مريم مرسي، شيماء صالح، منه رجب، بحضور د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، احمد طه مدير الشئون الفنية بالفرع، سماح حامد مدير الشئون الفنية بالإقليم.