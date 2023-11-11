السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يتكبد خسائر فادحة، مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

قوات الإحتلال الإسرائيلى،
قوات الإحتلال الإسرائيلى، فيتو

الهجوم البري على غزة، كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن  مقتل 5 جنود إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في  القطاع.


خسائر جيش الاحتلال في الحرب البرية على غزة 


وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الاقتحام البري لقطاع غزة، ومع صلابة المقاومة الفلسطينية في مواجهة تقدم جيش الاحتلال

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 جندي منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ناهيك عن عشرات المصابين.

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وفي وقت سابق كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة


واكد تقرير الصحيفة العبرية،  : “أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”. 
وأضافت، أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.
وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم اعتراض عدد من الصواريخ في سماء تل أبيب.

حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات في قطاع غزة


وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

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