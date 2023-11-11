حصيلة الموت في غزة، أكثر من 11100 شهيد بينهم 8000 طفل وامرأة

الحرب البرية في غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع أعداد الشهداء لـ أكثر من 11100 فلسطيني بينهم ما يزيد على 8000 طفل وامرأة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

تدمير الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومية بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئيًّا.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في غزة.

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مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه اليوم: "إن الوقود نفد في مستشفى القدس ومعظم الخدمات توقفت.. ونواجه صعوبة في الوصول إلى الأطقم الطبية بمستشفى القدس".



ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم: "إن 39 طفلًا مهددون بالموت بسبب عدم إدخال الوقود للمستشفيات".

وكما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت خلال شهر من حربها على قطاع غزة الفقير والمحاصر من الأطفال، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعًا مسلحًا حول العالم خلال 4 سنوات.

وصرحت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، رولا دشتي، بأن دولة الاحتلال قتلت 4300 طفل فلسطيني في ما يزيد قليلًا على 4 أسابيع.

عدد شهداء غزة من الأطفال منذ بدء طوفان الأقصى

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

وعلى سبيل المقارنة، تقول الحكومة الأوكرانية إن 510 أطفال أوكرانيين قتلوا في الحرب مع روسيا، لكن هذا العدد سقط على مدار 19 شهرًا.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل في المعدل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق في التاريخ المعاصر.



ووفقا للصحة الفلسطينية، فإن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها العسكري، وإن مستشفيات غزة يواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

محاصرة المستشفيات في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة أمس الجمعة، إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.