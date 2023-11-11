السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النقض تؤيد إعدام قتلة فران بالشرقية

محكمة النقض،فيتو
محكمة النقض،فيتو

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق على ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها "فران"، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

 

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل زوجها بضربه بعصا غليظة على رأسه وإلقاء جثته وسط الزراعات لوجود علاقة عاطفية.

 

وتعود أحداث القضية ليوم 20 أبريل  2020 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد بتلقى بلاغ من الأهالي بالعثور علي " السيد. ج" 35 سنة، فران مقيم بقرية الحلوات دائرة  مركز الإبراهيمية غارقا في دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلي مستشفي الزقازيق الجامعي في حالة حرجة وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا  بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

 

Advertisements

 

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية إلى قيام  " إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيري مركز  ههيا، بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجة المجني عليه حيث نشبت بينهما علاقة محرمة واستغل المتهم تواجد المجني عليه  للعمل في  الفرن أكثر من 10  ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنه، واتفق مع زوجته على التخلص منه لكي يخلو لهما الجو.

 

وتبين من التحقيقات أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعات متأخرة،  أن الجانى انتظره في الطريق وتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية ولاذ بالفرار وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض علي الزوجة وعشيقها.

 

وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة  التحريض والقتل العمد حتي صدور حكما حضوريا بالإعدام شنقا للزوجة وعشيقها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركز شرطة الإبراهيمية مستشفي الزقازيق الجامعي مستشفي الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق محكمة النقض

مواد متعلقة

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بالسلام

ضبط 15 كيلو استروكس وبودر بحوزة مسجل خطر فى التجمع الأول

الحماية المدنية بالقاهرة تنقل سيدة مريضة للمستشفى

تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش في المعصرة

أخبار الحوادث اليوم: مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول بالدقهلية.. ووفاة عامل داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية