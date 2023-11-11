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رياضة

الدوري الايطالي، ليتشي يتعادل 2/2 أمام ميلان

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، تعادل نادي ميلان أمام نظيره ليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق ليتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

 

أحداث المباراة 

تعرض لياو للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وخروج وحل أوكافور بديلًا له.

وتقدم ميلان بالهدف الأول عن طريق جيرو في الدقيقة 28.

وأضاف رينديرز الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 35.

واستطاع ليتشي خطف هدفين  في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 67 عن طريق سانسوني وفي الدقيقة 73 عن طريق باندا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

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تشكيل ميلان 

ميلان يربح أموال طائلة بعد الفوز على باريس

وكان فريق ميلان الإيطالي، حقق فوزًا غاليًا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان حقق العديد من المكاسب في ليلة الفوز على باريس، حيث حصد النادي 10 ملايين يورو ونصف من وراء لقاء الليلة الماضية.

وأضاف أن ملعب سان سيرو شهد حضور 75 ألفًا و649 مشجعًا، ليجني النادي من وراء الحضور الجماهيري 7.719.247 مليون يورو.

ولفت الموقع إلى أن هذا الرقم يضاف إلى مبلغ 2.8 مليون يورو، يذهب لمن يفوز في مباراة بمرحلة المجموعات.

يشار إلى أن ميلان بفوزه على باريس، رفع رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد سان جيرمان عند 6 نقاط بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

 

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان 

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم  طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.

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ميلان ليتشي الكالتشيو الدوري الإيطالي لياو

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