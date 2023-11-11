السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حملة فريد زهران: الدولة أقامت الطرق وتركت القرى وسلمت الطلاب تابلت ولم توفر مقاعد للجلوس (فيديو)

مؤتمر فريد زهران
مؤتمر فريد زهران بساحل سليم أسيوط، فيتو

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، مؤتمرها الانتخابي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور للاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، بحضور خالد راشد نائب رئيس المصري الديمقراطي، وباسم كامل مدير الحملة.

وشارك في حملة اليوم أعضاء حزب العدل لصناعة التغيير الآمن والسلمي للسلطة، مؤكدين أن فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لأصحاب الطبقة المتوسطة.

 

Advertisements

 

كلمة مدير حملة فريد زهران 

وقال باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي ومدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران: إن الدولة مؤخرًا أنشأت العديد من الطرق الجديدة التي تتكون من 8 حارات في وقت الذروة تكون فارغة وذلك بأموال الشعب، وهذا شيء جيد ولكن لسنا بحاجة إليه كان من الأولى توفير بعض تلك الأموال وتخفيض الطرق حارتين أو ثلاثة لرصف الطرق في قرى مصر ليعيش المواطنين حياة آدمية فمن حقهم أن يسيروا في طرقات جيدة.

 

تسليم التابلت للطلاب

وأضاف مدير الحملة أن ذلك الخطأ من وجهة نظره حدث أيضًا في التعليم فبدلًا من تطوير المدارس وإنشاء مدارس جديدة لتقليل كثافة الطلاب تم تسليم الطلاب تابلت فركنه الطالب بالمنزل ولم يستخدمه فصار معه تابلت ولكن لم يجد دكة للجلوس عليها بالفصل أو تعليم جيد وهو ما يضعه البرنامج الانتخابي للحملة في عين الاعتبار.

 

وأشارت ندى فؤاد القيادية في حزب العدل، إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، وسيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧، ومحافظة الفيوم يوم ١٨ و٢٢ و٢٤ أسوان و٢٥ بأطفيح.

 

من هو فريد زهران

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي الى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

 

بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

 

متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلاء شأن المواطن البسيط أهم أهداف البرنامج الانتخابي

فريد زهران: النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع (فيديو وصور)

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75%، كما حصل على تزكية عشرين نائبًا المطلوبة للترشح.

 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحًا رئاسيًّا، واختار لاحقًا “الشمس”  رمزًا انتخابيًّا ورقم 2 في كشوف المرشحين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط البرنامج الانتخابي الحزب المصري الديمقراطي المرشح الرئاسي فريد زهران النائبة سناء السعيد تطوير المدارس حملة المرشح الرئاسي فريد زهران محافظة اسيوط انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تعلن تفاصيل منح مبادرات أجيال مصر الرقمية وكيفية التسجيل بها

صحة أسيوط تضع خطة لمفاجأة كافة المنشآت الصحية والمستشفيات بزيارات

تعيين قيادات أكاديمية جديدة في عدد من كليات جامعة أسيوط

تحرير محاضر وفرض غرامات لمواجهة الحرق المكشوف بأسيوط

محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ وتحذر المواطنين من الطقس واحتمالية سقوط أمطار

مياه أسيوط تناقش موقف محطات معالجة ورفع الصرف الصحي العاطلة

انطلاق دورات تدريبية للسيدات بالمجمع الصناعي الحرفي بساحل سليم أسيوط

تنظيم جلسة تشاور بديروط أسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية