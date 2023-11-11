حملة فريد زهران: الدولة أقامت الطرق وتركت القرى وسلمت الطلاب تابلت ولم توفر مقاعد للجلوس (فيديو)

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، مؤتمرها الانتخابي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور للاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، بحضور خالد راشد نائب رئيس المصري الديمقراطي، وباسم كامل مدير الحملة.

وشارك في حملة اليوم أعضاء حزب العدل لصناعة التغيير الآمن والسلمي للسلطة، مؤكدين أن فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لأصحاب الطبقة المتوسطة.

Advertisements

كلمة مدير حملة فريد زهران

وقال باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي ومدير الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران: إن الدولة مؤخرًا أنشأت العديد من الطرق الجديدة التي تتكون من 8 حارات في وقت الذروة تكون فارغة وذلك بأموال الشعب، وهذا شيء جيد ولكن لسنا بحاجة إليه كان من الأولى توفير بعض تلك الأموال وتخفيض الطرق حارتين أو ثلاثة لرصف الطرق في قرى مصر ليعيش المواطنين حياة آدمية فمن حقهم أن يسيروا في طرقات جيدة.

تسليم التابلت للطلاب

وأضاف مدير الحملة أن ذلك الخطأ من وجهة نظره حدث أيضًا في التعليم فبدلًا من تطوير المدارس وإنشاء مدارس جديدة لتقليل كثافة الطلاب تم تسليم الطلاب تابلت فركنه الطالب بالمنزل ولم يستخدمه فصار معه تابلت ولكن لم يجد دكة للجلوس عليها بالفصل أو تعليم جيد وهو ما يضعه البرنامج الانتخابي للحملة في عين الاعتبار.

وأشارت ندى فؤاد القيادية في حزب العدل، إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، وسيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧، ومحافظة الفيوم يوم ١٨ و٢٢ و٢٤ أسوان و٢٥ بأطفيح.

من هو فريد زهران

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي الى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75%، كما حصل على تزكية عشرين نائبًا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحًا رئاسيًّا، واختار لاحقًا “الشمس” رمزًا انتخابيًّا ورقم 2 في كشوف المرشحين.