فريد زهران: النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع (فيديو وصور)

قال فريد زهران المرشح الرئاسي: إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول ولا يوجد عرف في العالم يرى منصب الرئاسة حكرا على العسكريين فقط باعتباره الأكفأ في قرار الحرب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.



وأكد فريد زهران تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة.

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وأشار إلى ضرورة الإفراج عن المقبوض عليهم في مظاهرات دعم غزة، مضيفا: القبض عليهم أمر لا يصح.



التغيير ضرورة لـ مصر

كان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قد قال: إن الانتخابات فرصة للمشاركة، مؤكدا عدم فاعلية دعوات المقاطعة.

ولفت السادات خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إلى أن التغيير ضرورة لمصر، وأن تواجد فريد زهران كممثل للمعارضة فرصة للالتفاف حوله ومساعدته للتعبير عنهم.

وأكد أن مجموعة العمل داخل حملة فريد زهران تبذل مجهودا كبيرا وجديرا بالاحترام.

الدور المحوري لمصر إقليميا ودوليا

وكانت مريم عادل مسئول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قالت: إن أول منطلقات البرنامج السياسي لزهران تغيير الطريقة التي تدار بها مصر من خمسينيات القرن الماضي.

وأوضحت عادل، أن البرنامج الانتخابي يركز على إعادة الاعتبار للدور المحوري للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى تركيز البرنامج على فتح حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.

تحديد دور الدولة في الاقتصاد

وبدوره، قال الدكتور محمد سالم، مسئول المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران: إن هناك ٦ محاور في الملف تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

ولفت إلى اهتمام البرنامج بحماية التنافسية عبر تحديد دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة.

وأشار إلى تضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة وإدارة ملف الديون الداخلية والخارجية بكفاءة.

حلول لمشكلات مصر

فيما، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المواطن يعاني من مشكلات على مختلف الأصعدة.

وأكد أن برنامج فريد زهران يترجم حال المصريين ويوضح ما الذي يمكننا فعله من حلول وبدائل.

وشدد على أهمية استغلال الفرصة في التغيير من خلال المشاركة في جميع الفعاليات الانتخابية ولاسيما الشباب، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة مؤشر خطر يجب مواجهته.

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

كان الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، قد وقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في كل العصور وذلك قبل بدء فعالية المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.



من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.