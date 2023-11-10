متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلاء شأن المواطن البسيط أهم أهداف البرنامج الانتخابي

نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، أول مؤتمراتها الشعبية في محافظة أسيوط، بحضور المرشح الرئاسي وعدد من المواطنين وأعضاء الحملة لعرض برنامجه الانتخابي.

حملة فريد زهران لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: جئنا ببرنامج انتخابي يمكننا حال الفوز من قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية والهامة مثل قناة السويس والحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكهرباء والمياه.

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وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الانتخابي: إن البرنامج الانتخابي لـ فريد زهران يعمل على إرجاء أي مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخفض النفقات غير الضرورية للرئاسة والحكومة، ومفاوضة الدائنين لجدولة الديون المستحقة على مصر، ووضع مصر في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، مع إلزام الحكومة باستراتيجية لتقليص الدين العام ومنع الاقتراض خارج وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي الواضح.

البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران

وتابع المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران: إنه تم دراسة إصدار عفو شامل عن كافة المحبوسين في قضايا الرأي، ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء ولم يتورطوا فى العنف أو يحرضوا عليه، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، ونستخدا صلاحية رئيس الجمهورية بمشاركة البرلمان في محاولة بحث العقوبات التي تعيق مشاركة المحكوم عليهم سياسيا، مثل قوائم الإرهاب والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، وإطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين، حتى تعود مصرنا الغالية وطنا لكل المصريين.

واختتم حديثه: ترشحنا في هذه الانتخابات من أجل إعلاء شأن المواطن البسيط الذي عانى طوال ٧٠ عاما ماضية ومازال يعاني.

من هو فريد زهران؟

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي الى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75%، كما حصل على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واختاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيات ورقم 2 في كشوف المرشحين.

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