السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نصر الله يتهم وسائل إعلام عربية بمساعدة العدو الإسرائيلي على تحقيق أهدافه

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، إن الاحتلال واقع تحت ضغط الفشل العسكري والنزوح وعائلات الأسرى.

 

نصر الله يتهم وسائل إعلام عالمية وعربية بدعم إسرائيل 

وحذر نصر الله من استهداف المدنيين في لبنان، جراء الاشتباكات المتصاعدة بين حزب الله وجيش الاحتلال على حدود لبنان الجنوبية ومزارع شبعا.


وأضاف حسن نصرالله، أن "هناك وسائل إعلام عربية وأخرى عالمية يساعدون العدو الإسرائيلي على تحقيق أهدافه في محاولة بث اليأس لدى الناس".


وتابع حسن نصر الله، إن تغير الرأي العام العالمي في الغرب وخاصة في واشنطن وأوروبا ضد العدو مهم وغير مسبوق.


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن هناك تطور نوعي وكمي في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان وأضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

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حسن نصر الله يكشف عن عمليات تجسس على إسرائيل

وكشف حسن نصر الله، أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال الاحتلال الإسرائيلي،  والتي كانت تعود بالمعلومات والصور عن الكيان إلى الحزب.

 
وتابع  الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش.


وذكر نصر الله في خطابه اليوم، أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني،  نصر الله أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

 

وتابع نصر الله، أن "الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".

واستطرد نصر  الله  أنه ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهم يخطؤون في الحساب هم يقومون بكل هذا القتل وهذا التوحش لهدف وهو ليس انتقام والهدف هو الإخضاع ليس إخضاع أهل غزة فقط بل إخضاع شعب فلسطين وهدفه أن يقول إن كلفة المقاومة غالية وعليكم أن تتخلوا عنها.
قال الأمين العالم لحزب الله اللبناني،  حسن نصر الله، إنه  لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعتها بريطانيا.


نصر يتهم أمريكا بإدارة الحرب في غزة 

وأضاف حسن نصر الله أن  الفلسطينيين ينتظرون موقف عربي موحد لمواجهة العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة في غزة، مطالبا بتركيز الضغط على واشنطن.


وأوضح نصر الله أن جيش الاحتلال لا يزال عاجزًا عن تقديم صورة تظهر هزيمة وانكسار المقاومة الفلسطينية حتى الآن.

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نصر الله يكشف أسلحة استخدمها حزب الله للمرة الأولى ضد جيش الاحتلال

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حسن نصر الله: جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الكيان الصهيوني المتوحشة

 

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