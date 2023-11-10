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اقتصاد

اتجاه مؤشر الذهب في البورصة المصرية ...

سعر الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

 سعر الذهب، يعد الذهب من أقدم الملاذات الآمنة التي تجذب المستثمرين في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات وعدم استقرار، ومع تقلباشت الأسعار والأحداث الاقتصادية والسياسية، يصبح السؤال عن الوقت المناسب لبيع الذهب، سواء لجني الأرباح أو لتوجيه العوائد لاستثمارات أخرى توفر فرصا أكبر.
 

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو 

 

مؤشر الذهب في البورصة المصرية 

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2937.25 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا.

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ " المضاربة " أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لا سيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب ترتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي 

سعر جرام الذهب، ترتفع أسعار الذهب بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة حيث يأتي هذا وسط تراجع الدولار مقابل أغلب ‏العملات الستة الرئيسية، فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية. 

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

 وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1950 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

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مؤشر الذهب، فيتو 

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

 وعلى صعيد حركة التداولات، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 1950 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

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مؤشر الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2937.25 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا.

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو 

 

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

 وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

الذهب بين توترات الشرق الأوسط وتصريحات باول

 وهناك مخاوف من أن يتصاعد (العدوان الإسرائيلي على غزة) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد، لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 5% هذا الأسبوع، وقالت فيتش سوليوشنز في  "حصلت أسعار الذهب على دعم هائل مع تراجع المخاوف من رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى في عام 2023"، وأضافت المذكرة: " ما زلنا محايدين تجاه أسعار الذهب لعام 2023، ونتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 2000 دولار للأونصة ".

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رئيس الفيدرالي الأمريكي يحذر من تأثير العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الاقتصاد العالمي

 وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في كلمته الافتتاحية في النادي الاقتصادي في نيويورك، إن التوترات القائمة والمتزايدة في الشرق الأوسط تضع المزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي، وتأتي كلمة جيروم باول ضمن فعاليات النادي الاقتصادي في نيويورك للحديث عن التضخم وأثره الاقتصادي.

 

تأثير العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد العالمي

ورأى جيروم باول أن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة  يقود إلى المزيد من المخاطر الرئيسية على الاقتصادات العالمية. 

مستهدف الفيدرالي من التضخم

ورأى باول أن الوصول إلى مستهدف الفيدرالي من التضخم وهو 2% يحتاج إلى بقاء الاقتصاد لوقت طويل أدنى المستوى الطبيعي ويحتاج أيضًا إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

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