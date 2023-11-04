السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي يقيم خطاب نصر الله ومدى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل

حسن نصر الله الأمين
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، فيتو

جاء كما توقعنا، هكذا قيم  مسؤول أمريكي خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقال إن الخطاب لم يتضمن ما يشير إلى استعداد الحزب لفتح جبهة جديدة على إسرائيل.


 وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "فيما يتعلق بـخطاب نصر الله.. أعتقد أن الخطاب حسب فهمي كان نوعًا ما مطابقًا لما توقعناه.. لا أعتقد أن الخطاب يشير إلى بداية فتح جبهة جديدة من الشمال أو أي شيء من هذا القبيل".

تابع: "من الواضح أن هناك توترًا على الحدود الشمالية (إسرائيل). لقد كان الأمر كذلك منذ البداية وأعتقد أنه سيستمر".

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خطاب حسن نصر الله

وقال “نصر الله” في خطاب له: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال ضد الصهاينة"، مشيرًا إلى أن المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي.

وشدد نصر الله على أن عملية طوفان الأقصى "قام بها مجاهدو عز الدين القسام وشاركت بها الفصائل المقاومة وكان قرارها وتنفيذها فلسطينيًّا مئة بالمئة وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي".

وأضاف: "القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، فما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم".


وتابع “نصر الله”: "السرعة الأمريكية في الاستجابة لاحتضان إسرائيل ومساندتها كشفت وهن وفشل هذا الكيان، حتى إن الإسرائيليين أنفسهم باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرًا إلى أن هذه المعركة “أحدثت زلزالًا أمنيًّا وعسكريًّا ونفسيًّا ومعنويًّا في الكيان الإسرائيلي”.

واتهم نصر الله إسرائيل بأنها هي من ارتكب المذابح بحق المستوطنين عندما ذهبت قواتها لاستعادة المستوطنات، مؤكدًا أن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم "حماس" قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.

 

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