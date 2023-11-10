إقبال على حملة مجلس القبائل المصرية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني (فيديو)

شهد مركز شباب الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات حملة التبرع بالدم التي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة، وبنك الدم، لصالح الشعب الفلسطيني من مصابي قطاع غزة وبالتزامن مع انطلاق الحملة بكافة محافظات الجمهورية.

شعار حملة التبرع بالدم

وانطلقت الحملة منذ الساعة الـ10 صباحًا تحت شعار "قوتنا في وحدتنا" من داخل مركز شباب الإسماعيلية، بجوار موقف الفردوس الواقع وسط المدينة، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين ومنسقي الحملة منهم عبد الحميد السعدني، وماريانا رمزي بسلة، وسامية بخيت، وعدد كبير من المواطنين والشباب الذين جاءوا للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومصابي قطاع غزة.

Advertisements

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

استمرار الدعم للشعب الفلسطيني

وأكد مجلس القبائل والعائلات المصرية استمرار دعمه للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع، وذلك من خلال تنظيم الحملات الداعمة للشعب الفلسطيني.

جانب من الحملة، فيتو

وأشار المجلس خلال بيان له إلى أن حملة التبرع بالدم تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وضمن الحملة القومية للتبرع بالدم التي انطلقت بعنوان" تضامن شباب مصر مع غزة " داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وزير الشباب والرياضة يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم علي مستوي الجمهورية

و من جهة أخرى أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الاستاذ محمد بركات والاستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة اشقائها في فلسطين.

جانب من الحملة، فيتو

وأكد أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوي الجمهورية.

واشار إلى أن الشباب المصري أكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.