الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

الطب البيطري في الإسماعيلية يكثف حملاته لتوعية المواطنين من مخاطر أنفلونزا الطيور (صور)

جانب من التوعية،
جانب من التوعية، فيتو

تكثف إدارة الإرشاد البيطري التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملاتها لتوعية المواطنين وصغار المربين من مخاطر مرض انفلونزا الطيور، مرض السعار والجلد العقدي. 

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وذلك برعاية الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، وبإشراف من الدكتورة سهير القاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

جانب من التوعية، فيتو
جانب من التوعية، فيتو

الوقاية من أنفلونزا الطيور 

حيث نظمت المديرية حملة توعوية للتوعية من مخاطر مرض أنفلونزا الطيور، وكيفية الوقاية منه وذلك من خلال إجراء حلقة توعوية للدكتورة دينا رشدي الطبيبة بالإرشاد البيطرى بوحدة طب الأسرة، حيث تحدثت عن خطورة مرض أنفلونزا الطيور وأعراضه على الطيور والإنسان وتأثيره  على الحالة الاقتصادية والصحة العامة وكيفية التربية المنزلية الآمنة للطيور وكيفية الذبح الأمن للطيور في المنازل .  

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جانب من التوعية، فيتو
جانب من التوعية، فيتو

التوعية من مرض السعار 

كما قامت الدكتورة سها عبد الله الطبيبة الإرشاد بالمديرية التوعية من مرض السعار وأعراضه علي الحيوان والإنسان وكيفية التصرف لتفادي حدوث العقر والتنبيه بضرورة غسل جرح العقر تحت الماء الجاري وتطهيره وعدم تغطيته ثم التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للحصول على المصل للحفاظ علي الصحة العامة، وتم توجيه التوعية للمترددين على مركز طب أسرة الرحمة. 
 

جانب من التوعية، فيتو
جانب من التوعية، فيتو
جانب من التوعية، فيتو
جانب من التوعية، فيتو

المستهدف من التوعية 

وتستهدف الحملات نشر الوعي والتثقيف البيطرى فى مراكز وقرى الإسماعيلية، وذلك من خلال عمل ندوات توعوية بالوحدات الصحية، أو بدور المناسبات بالإضافة إلى طرق الأبواب في المناطق التي تنتشر بها تربية الطيور والماشية.  

 

مخاطر مرض الجلد العقدي 

ومن جانبها، قامت الدكتورة شيرين عبد ربه الطبيبة بإدارة الإرشاد البيطري بقيادة الدكتورة سهير قاسم، بعمل توعية إرشادية للمترددين على مركز طب الأسرة بفايد، حول خطورة مرض الجلد العقدي، وأعراضه على الحيوان وكيفية الوقاية منه، وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية. 

 

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الطب البيطري بالاسماعيلية انفلونزا الطيور السعار توعية المواطنين مرض الجلد العقدي حملات مراكز طب الاسره

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