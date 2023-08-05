الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات الأسبوع الماضي

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مالت كافة مؤشرات منطقة الخليج للتواجد في المنطقة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ونرصد أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع كالتالى: 

المملكة العربية السعودية

تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.9% في جلسة الخميس منخفضًا للجلسة السادسة على التوالي وسط سيولة بلغت نحو 5.7 مليار ريال. 

وجاء الضغط بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي بعد تراجع أسهم الراجحي والأهلي والإنماء بنسبة 0.8% و1.5% و1.8%. 

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وتراجع سهم سابك بنحو 0.5% بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنحو 85% في الربع الثاني 2023،. وبالمقابل قفز سهم أمريكانا بنسبة 7.4% لأعلى مستوياته في شهر ونصف بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها الصافية بأكثر من التوقعات لتصل إلى 87 مليون دولار في الربع الثاني 2023. 

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر السعودي بنحو 4% مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر ليصل لمستوي 11600نقطة. 

 

الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من خسائر سهمي الوطني وبيتك بنسبة 0.3% و1% على التوالي. 

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.9% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ليتداول المؤشر أدني 8000 نقطة. 

 

أسواق الإمارات 

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% من أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر بضغط من هبوط سهمي ملتيبلاي وكيو القابضة بنسبة 5% و6% على التوالي. 

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% في جلسة الخميس من أعلى مستوياته في 8 سنوات وبعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7% و3.2% على التوالي ليتداول عند 4000 نقطة. 

الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولا بنهاية الأسبوع

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

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