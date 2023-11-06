الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية خلال جلسة الإثنين، ونستعرض  بالتفاصيل الأسواق الخليجية كالتالي:

 

بورصة الكويت

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بدعم من 7 قطاعات تقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33%  وارتفع العام 0.29%  كما ارتفع  المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.15% و0.12% عن مستوى الأحد الماضي.

 

وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 2.83 مليون دينار وزعت على 9.53 مليون سهم بتنفيذ 463 صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.54% بينما استقرت 6 قطاعات.

Advertisements

وتصدر سهم كويت للتأمين ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 27 سهم بواقع 4.53% بينما جاء الأولى على رأس تراجعات الأسهم البالغة 13 سهم بنحو 4.88% واستقر سعر 10 أسهم.

 

وتقدم سهم  أعيان  المتراجع 0.61% نشاط الكميات بحجم بلغ 3.22 مليون سهم تزامن  مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 76% على أساس سنوي فيما تصدر السيولة سهم  بيتك  بقيمة 1.03 مليون دينار مرتفع 0.14%.

وقد شهدت العشرة أشهر الأولى من عام 2023 تسجيل المستثمرين الخليجين والأجانب صافي بيعي خلال تعاملاتهم ببورصة الكويت بقيمة 178.58 مليون دينار 580.15 مليون دولار مقابل صافي شرائي للمستثمرين المحليين تزامن مع تراجع جماعي للمؤشرات والتي كانت الأكثر تراجعا في الفترة الأخيرة وخاصة في شهر أكتوبر.

فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي على رأسها الأول بـ11.99%، ويليه العام 10.43%، ثم الرئيسي 50 بـ7.72%، والرئيسي بنسبة 3.59% عن مستواها نهاية ديسمبر.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت في العشرة أشهر 17.26% أو 8.063 مليار دينار عند 38.659 مليار دينار بالقياس بمستواها في ختام العام السابق البالغ 46.722 مليار دينار.

بورصة المملكة العربية السعودية 

عاد المؤشر إلى الانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.44% وهي تقدر بـ 48 نقطة ليصل إلى مستوي 10891 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليار ريال. 

بورصة الامارات العربية المتحدة 

ارتفعت مؤشرات الأسواق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل الي 3950 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل لمستوي 9535 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

خبيرة ترصد تأثير طوفان الأقصى على البورصات الخليجية بتعاملات أكتوبر وبداية نوفمبر

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

أداء البورصات الخليجية البورصات الخليجية الاسواق الخليجية الخدمات الاستهلاكية البورصة حنان رمسيس خبيرة اسواق المال

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

موعد إثبات إعلام الوراثة أمام محكمة الأسرة

خبيرة ترصد أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات بداية الأسبوع

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة، الأزهر للفتوى يوضح كيف يبر الآباء أبناءهم (فيديو)

محمود متولي: بطولات الأهلي لن تتوقف وفخور باللعب مع الجيل الحالي

أسامة قابيل لـ أولياء الأمور: ربوا عيالكم ولا تتركوهم للسوشيال والشوارع

الأكثر قراءة

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

عمرو أديب: أسعار السلع والدولار بيزيدوا بلا توقف، وربنا مع الحكومة (فيديو)

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

دولة أوروبية تهدد بمقاطعة منتجات إسرائيل وحظر كبار مسئوليها من دخول أراضيها

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

ماجدة خير الله لبيومي فؤاد: كمان شوية وهتبوس الأيادي

أبرز القرارات التربوية في الكرة المصرية.. الزمالك يعرض فتوح وصبحي والزناري للبيع.. عقوبات في واقعة السكين.. الأهلي يوقف 16 لاعبا في عهد الجوهري.. وترحيل إبراهيم سعيد من المنتخب

أخبار الفن اليوم، انتهاء العلاقات بين محمد سلام وبيومي فؤاد.. وماجدة زكي تكتفي بـ 8 آلاف بشباك التذاكر

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية