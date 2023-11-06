تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية خلال جلسة الإثنين، ونستعرض بالتفاصيل الأسواق الخليجية كالتالي:

بورصة الكويت

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بدعم من 7 قطاعات تقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% وارتفع العام 0.29% كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.15% و0.12% عن مستوى الأحد الماضي.

وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 2.83 مليون دينار وزعت على 9.53 مليون سهم بتنفيذ 463 صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.54% بينما استقرت 6 قطاعات.

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وتصدر سهم كويت للتأمين ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 27 سهم بواقع 4.53% بينما جاء الأولى على رأس تراجعات الأسهم البالغة 13 سهم بنحو 4.88% واستقر سعر 10 أسهم.

وتقدم سهم أعيان المتراجع 0.61% نشاط الكميات بحجم بلغ 3.22 مليون سهم تزامن مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 76% على أساس سنوي فيما تصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 1.03 مليون دينار مرتفع 0.14%.

وقد شهدت العشرة أشهر الأولى من عام 2023 تسجيل المستثمرين الخليجين والأجانب صافي بيعي خلال تعاملاتهم ببورصة الكويت بقيمة 178.58 مليون دينار 580.15 مليون دولار مقابل صافي شرائي للمستثمرين المحليين تزامن مع تراجع جماعي للمؤشرات والتي كانت الأكثر تراجعا في الفترة الأخيرة وخاصة في شهر أكتوبر.

فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي على رأسها الأول بـ11.99%، ويليه العام 10.43%، ثم الرئيسي 50 بـ7.72%، والرئيسي بنسبة 3.59% عن مستواها نهاية ديسمبر.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت في العشرة أشهر 17.26% أو 8.063 مليار دينار عند 38.659 مليار دينار بالقياس بمستواها في ختام العام السابق البالغ 46.722 مليار دينار.

بورصة المملكة العربية السعودية

عاد المؤشر إلى الانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.44% وهي تقدر بـ 48 نقطة ليصل إلى مستوي 10891 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليار ريال.

بورصة الامارات العربية المتحدة

ارتفعت مؤشرات الأسواق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل الي 3950 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل لمستوي 9535 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم.

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