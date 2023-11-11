كرة اليد، الأهلي يفوز على الكويت الكويتي في مونديال الأندية (صور)

كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الكويت الكويتي بنتيجة (16-12)، في مونديال الأندية.

بهذه النتيجة يتبقى للأهلي مباراة أخيرة في البطولة لتحديد صاحب المركز الـ5 بالمونديال.

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وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا وصافة مجموعته، بعد الفوز في مواجهة أمام النور السعودي، والخسارة في المباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

وحقق فريق سان فرانسيسكو الفوز على كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (-)، في إطار مواجهات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، في بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبهذه النتيجة يتحدد طرفي مباريات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، وجاءت كالتالي:

النور السعودي × سان فرانسيسكو الأمريكي - المركزين الـ9 والـ10

سان فرناندو الأرجنتيني × كوينزلاند الأسترالي - المركزين الـ11 والـ12

فوز النور السعودي على سان فرناندو

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور السعودي، فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية على حساب سان فرناندو الأرجنتيني بنتيجة (31-29)، في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12.

وكان فريق النور السعودي قد خسر كل مبارياته في دور المجموعات أمام الأهلي وبرشلونة، واحتل المركز الثالث.

بهذه النتيجة يتأهل النور السعودي للمنافسة على المركزين الـ9 والـ10 في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

الإمارات تستضيف كأس السوبر

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد رسميا عن استضافة منافسات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك حضورا جماهيريا مميزا من جانب الجالية المصرية في الإمارات.

منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، استعدادات قوية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني لكرة اليد مؤخرا معسكرا في ألمانيا تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا.

وتعادل المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (31-31)، وخسر في المواجهة الثانية بنتيجة (27-28).