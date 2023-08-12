مارينا اليخوت في الإسماعيلية يضع مصر على الخريطة السياحية العالمية
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديد تحت عنوان "مارينا اليخوت في الإسماعيلية يضع مصر علي الخريطة العالمية لسياحة اليخوت".
ويعد مارينا اليخوت في الإسماعيلية، أحد مراكز استقبال ورسو اليخوت السياحية التابعة لهيئة قناة السويس، ويمتاز بموقع فريد على بحيرة التمساح وقد حظي خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير ضمن جهود التطوير التي استهدفت الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توفير خدمات الصيانة السريعة من خلال الشركات التابعة للهيئة، وخدمات التزود بالوقود.
وتعمل هيئة قناة السويس، حاليًّا على الانتهاء من مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية، وسيتم افتتاحه بعد التطوير، في وقت قريب.
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