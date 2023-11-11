نبأ سار في برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليجا

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تلقي نبأ سار قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز.

بيدري

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بات نجم خط الوسط، بيدري، متاحًا الآن للعب لمدة 90 دقيقة، لأول مرة منذ 3 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بيدري لكامل لياقته، جاءت في الوقت المناسب، حيث يُنتظر أن يشارك أساسيًا ضد ديبورتيفو ألافيس، خاصة في ظل غياب فرينكي دي يونج، وجافي.

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وأضافت أن هناك تفاؤلًا كبيرًا داخل غرفة الملابس بتحسن أداء الفريق، مع عودة بيدري للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي، حيث يرى الجميع أن اللاعب الشاب لديه موهبة وجودة ورؤية استثنائية.

وكان بيدري قد لعب لمدة 30 دقيقة فقط، أمام ريال سوسيداد بالليجا، ونفس الأمر أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

ويرى تشافي أن وسط ملعب برشلونة، من دون إلكاي جدوندوجان، وبيدري، يفتقد الابتكار تمامًا.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن بيدري ظهر في حالة نفسية جيدة، في تدريبات برشلونة، حيث كان يمزح باستمرار مع صديقه المقرب، فيران توريس، كما يبدو متحمسًا ويرغب في نقطة تحول لموسمه، بعد أشهر من الغياب.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت في وقت سابق أن بيدرو جونزاليس "بيدري" لاعب وسط برشلونة سيظهر في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام ألافيس، في مباراة ألافيس، يوم الأحد.

وأكدت "سبورت" في تقريرها أن بيدري، الذي تعامل برشلونة مع إصابته بحذر شديد، بات جاهزًا للتواجد في التشكيل الأساسي للمدرب تشافي هيرنانديز.

عودة بيدري أمام ألافيس ستمنح حلولًا لوسط ملعب الفريق الذي يفتقد خدمات جافي بسبب الإيقاف، في حين يستمر غياب فرينكي دي يونغ وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 12 جولة برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يستهدف نادي برشلونة، تكريم أسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الأمريكي خلال العام المقبل.

خطة تكريم برشلونة لميسي



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتكريم ميسي في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، والمتوقع أن يتم في نوفمبر 2024.

وتزامنا مع احتفالات برشلونة بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي، يفترض أن يكون هناك لقاء بين البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين.

وحال تم التوصل لاتفاق حول إقامة هذه المباراة، فإن ميسي سيعود إلى "منزله السابق" كامب نو، والذي قضى فيه 17 موسما مع الفريق الأول.

وأفادت الصحيفة، بأن هناك عائق أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانجو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر ضد باراجواي وبيرو.

ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان تواجد كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.

وانتقل النجم الأرجنتيني بالمجان إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ميسي يحسم عودته إلى برشلونة أو أوروبا



وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية".

وأضاف: "لقد قررنا القدوم إلى ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه".

وعن منافسات كأس العالم 2026، أوضح: "بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى ما قد يحدث".

وواصل: "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021".

كان ميسي قد اضطر للرحيل عن البارسا في 2021، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكمل: "فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".

وسئل ميسي إذا كانت هناك فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى البلوجرانا أو أي فريق آخر، فرد البرغوث: "لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".

وحول عودته إلى اللعب في أوروبا، حسم البرغوث الأمر قائلًا: "لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".