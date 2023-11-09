سقوط برشلونة ويونايتد يتصدر حصاد الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، شهدت الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، تسجيل 44 هدفا بأقل هدفين عن الجولة الماضية، كما انتهت 15 مباراة بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل.

وشهد اليوم الأول لمباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي إقيمت الثلاثاء تسجيل 21 هدفا فيما شهد اليوم الثاني أمس الأربعاء تسجيل 23 هدفا.

وحقق فريقان فقط الفوز خارج ملعبهم خلال الجولة الرابعة لدور المجموعات وهما إنتر ميلان ولايبزيج، وجاء فوز أتلتيكو مدريد علي سيلتك الاسكتلندي 6-0 هو أكبر نتيجة بالجولة الرابعة لدور المجموعات.

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وشهدت نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت أبرزها خسارة برشلونة أمام شاختار بهدف نظيف، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن.

وحسمت 6 فرق تأهلها الرسمي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الرابعة لدور المجموعات.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مانشستر سيتي ولايبزيج

وحسم مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني التأهل عن المجموعة السابعة بعد نهاية الجولة الرابعة بعد فوزهما علي يونج بويز بثلاثية نظيفة والنجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف بالترتيب.

ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان

كما تأهل ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي عن المجموعة الرابعة قبل جولتين من دور المجموعات بعدما فاز انتر ميلان على سالزبورج بهدف نظيف، فيما حقق ريال سوسيداد الإسباني الفوز علي بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف.

ريال مدريد وبايرن ميونخ

كما تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه أمام سبورتنج براجا 3-0، وحجز بايرن ميونخ مقعده بدور الـ 16 بعد الفوز علي جالطة سراي 2-1.

وجاءت الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بعد ختام الجولة الرابعة كالتالي

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.



المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023 -2024.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا التي إقيمت علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين كالتالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1